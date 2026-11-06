Neymar Pai é o novo CEO do Santos; confira os detalhes

O Santos anunciou Neymar Pai como o novo CEO do clube com contrato até dezembro de 2026. O empresário e proprietário da NR Sports, empresa que administra a carreira do atacante Neymar, aceitou o convite do presidente Marcelo Teixeira e já iniciou as funções nesta sexta-feira (6). A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti.

Como CEO, cargo que estava vago desde a saída de Pedro Martins, em maio do ano passado, ele irá colaborar diretamente com a gestão do clube, participando do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, entre elas o futebol, o marketing e novos negócios.

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Além de sua atuação como CEO, Neymar Pai também será o presidente do Instituto Meninos da Vila, projeto que será dedicado à descoberta de novos talentos e à conexão com ídolos eternos do clube.

O anúncio acontece às vésperas da eleição presidencial do Alvinegro, marcada para o dia 12 de dezembro. Vale lembrar que, até o momento, o atual mandatário, Marcelo Teixeira, ainda não oficializou o registro de sua chapa para concorrer ao pleito.

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Importante destacar que Alexandre Mattos, atual diretor de futebol do Santos, segue normalmente no clube e à frente do departamento profissional da equipe. Já as atribuições de Neymar Pai serão voltadas à articulação institucional, expansão de receitas e governança executiva.

Entenda os investimentos de Neymar Pai e da NR Sports no clube

Desde o retorno de Neymar ao Santos, o pai do atacante e a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do camisa 10, vêm participando ativamente de melhorias na infraestrutura e na parte financeira do clube.

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Logo no início da atual passagem do atacante, Neymar Pai esteve à frente de melhorias diretas no patrimônio alvinegro, como a modernização do vestiário profissional na Vila Belmiro e reformas nas instalações do CT Rei Pelé. Outra iniciativa conduzida pelo empresário foi o novo a novo estrutura de treinamento dedicado à base e ao futebol feminino. A iniciativa contou com a intermediação do pai de Neymar e prevê um investimento de R$ 8 milhões.

Na área financeira, a parceria foi determinante para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa decorrente da compra do volante Jean Lucas junto ao Monaco, da França, realizada em 2023. A NR Sports aportou o valor integral para quitar o débito de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e, em contrapartida, o Peixe cedeu seis espaços publicitários no uniforme da equipe.

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A atuação conjunta também contempla melhorias no campo de jogo. O Santos tem no planejamento a troca dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé. O projeto envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports.