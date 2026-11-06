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Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada

Marcos Leonardo sai do banco e precisa de 12 minutos para marcar golaço

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 13:50
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porGustavo Loio,
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Marcos Leonardo em ação pelo Ajax
Marcos Leonardo dá chapéu no goleiro do Midtjylland e decreta o 6 a 1 do Ajax na Conference League (Foto: Reprodução / Instagram)

O atacante brasileiro Marcos Leonardo teve uma noite de pura inspiração e categoria em Amsterdã. Nesta quinta-feira (5), o centroavante de 23 anos fechou com chave de ouro a vitória avassaladora do Ajax por 6 a 1 sobre o Midtjylland, pela terceira rodada da Conference League, com um golaço antológico: deu um chapéu no goleiro dinamarquês e completou de cabeça para o fundo das redes.]

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Acionado pelo técnico aos 70 minutos no lugar do nigeriano Tolu Arokodare, o ex-santista precisou de apenas 12 minutos em campo para balançar as redes, aos 82. O gol encerrou um jejum pessoal que durava desde 30 de agosto e foi intensamente celebrado por todos os jogadores de linha da equipe holandesa.

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Jogador de futebol em campo, camisa cinza com patrocínio Ziggo, expressando celebração.
Marcos Leonardo dá chapéu no goleiro do Midtjylland e decreta o 6 a 1 do Ajax na Conference League (Foto: Divulgação)

— Tenho buscado aproveitar as oportunidades e estou muito feliz por voltar a marcar. Nada acontece por acaso. Tenho trabalhado bastante, buscado evoluir e contado com o apoio dos meus companheiros — destacou o camisa 9.

Adaptação e versatilidade tática

Este foi o terceiro gol de Marcos Leonardo com a camisa do Ajax, sendo o segundo na Conference League (contando a fase preliminar). Contratado em julho após quase duas temporadas no Al Hilal — onde marcou 48 gols em 82 partidas e foi um dos artilheiros do Mundial de Clubes de 2025 —, o Menino da Vila vem ampliando seu repertório técnico na Europa, atuando como referência, segundo atacante ao lado de Arokodare, pelo lado esquerdo e como falso 9.

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Com o triunfo elástico, o Ajax alcançou seis pontos na fase de liga e subiu provisoriamente para o 9º lugar entre os 36 participantes, colando no grupo dos oito primeiros que garantem classificação direta às oitavas de final. O time holandês volta aos gramados no domingo (8), contra o Twente, fora de casa, pela Eredivisie.

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