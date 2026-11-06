Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada
Marcos Leonardo sai do banco e precisa de 12 minutos para marcar golaço
O atacante brasileiro Marcos Leonardo teve uma noite de pura inspiração e categoria em Amsterdã. Nesta quinta-feira (5), o centroavante de 23 anos fechou com chave de ouro a vitória avassaladora do Ajax por 6 a 1 sobre o Midtjylland, pela terceira rodada da Conference League, com um golaço antológico: deu um chapéu no goleiro dinamarquês e completou de cabeça para o fundo das redes.]
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Acionado pelo técnico aos 70 minutos no lugar do nigeriano Tolu Arokodare, o ex-santista precisou de apenas 12 minutos em campo para balançar as redes, aos 82. O gol encerrou um jejum pessoal que durava desde 30 de agosto e foi intensamente celebrado por todos os jogadores de linha da equipe holandesa.
— Tenho buscado aproveitar as oportunidades e estou muito feliz por voltar a marcar. Nada acontece por acaso. Tenho trabalhado bastante, buscado evoluir e contado com o apoio dos meus companheiros — destacou o camisa 9.
Adaptação e versatilidade tática
Este foi o terceiro gol de Marcos Leonardo com a camisa do Ajax, sendo o segundo na Conference League (contando a fase preliminar). Contratado em julho após quase duas temporadas no Al Hilal — onde marcou 48 gols em 82 partidas e foi um dos artilheiros do Mundial de Clubes de 2025 —, o Menino da Vila vem ampliando seu repertório técnico na Europa, atuando como referência, segundo atacante ao lado de Arokodare, pelo lado esquerdo e como falso 9.
Com o triunfo elástico, o Ajax alcançou seis pontos na fase de liga e subiu provisoriamente para o 9º lugar entre os 36 participantes, colando no grupo dos oito primeiros que garantem classificação direta às oitavas de final. O time holandês volta aos gramados no domingo (8), contra o Twente, fora de casa, pela Eredivisie.
Futebol Internacional
Irmãos Bellingham são convocados juntos pela primeira vez para a InglaterraHá 3 minutos
Futebol Internacional
Xabi Alonso elogia Estêvão, mas faz mistério sobre sequência como titularHá 10 minutos
Futebol Internacional
Cláusula no Bayern pode levar Harry Kane de volta ao TottenhamHá 28 minutos
Futebol Internacional
Gabriel Jesus reencontra Atlético de Madrid com retrospecto positivoHá 54 minutos
Onde Assistir
Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Futebol Internacional
Espanhóis questionam convocação de Raphinha na Seleção BrasileiraHá 1 hora
Mais LANCE!