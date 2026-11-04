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Neymar marca golaço de bicicleta, e Santos treina no CT Rei Pelé

Equipe comandada por Cuca segue planejamento da comissão técnica durante a Data Fifa; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
04/11/2026 17:01
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Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4)
Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O elenco do Santos treinou normalmente na manhã desta quarta-feira (4), no CT Rei Pelé. A equipe comandada por Cuca segue o cronograma estabelecido pela comissão técnica durante a parada no calendário para a Data Fifa.

A atividade do dia foi marcada por um golaço de bicicleta de Neymar. As câmeras do clube registraram o momento em que o atacante aproveita o lance na área e acerta o lindo movimento, mandando a bola no ângulo do goleiro Diógenes.

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Além dos atletas que foram a campo, de acordo com apuração do Lance!, Willian Arão iniciou a transição com a fisioterapia, enquanto Escobar deve avançar para a mesma etapa na próxima semana.

Entenda o planejamento do Santos na Data Fifa

Para esta primeira semana sem partidas, o planejamento prevê que o elenco realize as atividades com a comissão técnica nesta terça (3), quarta (4) e quinta-feira (5). Na sexta (6), no sábado (7) e no domingo (8), os jogadores do Peixe estarão de folga em razão da pausa da Data Fifa.

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Já na próxima semana, a programação estabelece treinos diários, mas com o desfalque do meio-campista Gabriel Bontempo, que estará integrado à Seleção Brasileira para os amistosos da Amarelinha marcados para os dias 14 e 17 de novembro.

O próprio técnico Cuca destacou, após o duelo em Bragança Paulista, que a parada da Data Fifa será fundamental para a equipe trabalhar ajustes e buscar uma arrancada em busca de uma vaga na Libertadores nas últimas quatro rodadas.

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— Essa parada na Data Fifa nós vamos treinar. A gente não vai folgar porque a gente só tem jogo daqui a duas semanas. A gente tem que melhorar, final de semana eu dou folga, mas melhorar em todos os sentidos. Quem tem que descansar vai descansar, quem tem que treinar vai treinar mais, para a gente dar uma arrancada nesses últimos quatro jogos — afirmou o treinador.

Neymar durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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