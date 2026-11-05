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STJD reduz pena de Neymar, expulso pela Lei Vini Jr.

Atacante deve enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 18:03
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Neymar e Nestor
Neymar e Nestor (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou recurso do Santos e reduziu a pena de Neymar por punição pela 'Lei Vini Jr.'. Com isso, ele foi suspenso por apenas uma partida por cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor e deverá enfrentar o Coritiba.

A discussão do craque com o jogador do Tricolor aconteceu no jogo disputado na Vila Belmiro, válido pela 32ª rodada ado Brasileirão. Inicialmente, ele foi punido com dois jogos de suspensão. No entanto, desfalcaria o Peixe por três duelos porque recebeu o terceiro cartão amarelo.

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No entanto, o Santos entrou com recurso, julgado nesta quinta-feira (5) pelo Pleno do STJD e conseguiu diminuir a pena de Neymar. Sendo assim, o camisa 10 fica livre para enfrentar o Coxa em 18 de novembro, primeiro jogo da equipe após a Data Fifa. Punido pelo caso, o craque ficou de fora dos duelos contra Red Bull Bragantino e Palmeiras.

Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé.
Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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Relembre o caso envolvendo Neymar e Nestor

Durante o duelo entre Santos e Bahia, Neymar discutiu com Rodrigo Nestor no primeiro tempo após lance na linha de fundo. O alvinegro se irritou por entrada do adversário e jogou a bola em sua direção. Por conta da ação, recebeu cartão amarelo.

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Na volta dos vestiários, os dois voltaram a discutir e Neymar tapou a boca durante o conflito. Por conta da 'Lei Vini Jr', o lance foi revisado no VAR e o camisa 10 expulso. Após receber o cartão vermelho, ele se enfureceu e tentou buscar o adversário.

No intervalo daquela partida, Rodrigo Nestor afirmou em entrevista que o camisa 10 havia sido desrespeitoso.

– Fui dar a mão para ele e ele jogou a bola em mim. Depois eu escutei uma série de coisas. Eu fui muito bem educado pela minha mãe e pelo meu pai, eu agradeço muito, sei do lugar que eu vim. Eu nasci em Itaquera, era muito difícil chegar onde eu cheguei, e eu tenho orgulho de vestir a camisa do Bahia. Ele sabe o que falou para mim, foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e a camisa do Bahia – disse o atleta em entrevista à Sportv.

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– Eu acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje ele falhou muito como pessoa pela forma como ele falou. Então é isso, acho que não se deve fazer esse tipo de coisa. Eu jamais falaria algo assim. Prefiro não falar (o que ele falou), tem muita gente, tem criança assistindo e não foi legal – complementou.

Posteriormente, Neymar usou as redes sociais para criticar Rodrigo Nestor. Em uma sequência de stories, ele deu sua versão do caso.

– Eu estava ali no meio do campo, brincando, dando risada, um dando risada com o outro. Aí eu fui falar com o Nestor, porra, tipo assim, eu errei mesmo. Eu tinha colocado a mão na boca, mas eu não fui falar. Eu nem tinha falado nada e ele já levantou a mão. Essa é a maior safadeza do futebol, mas eu vou pegar o Nestor – disse Neymar.

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