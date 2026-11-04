O Santos comunicou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (4), o adiamento da Assembleia Geral de Sócios, que estava marcada para este domingo (8), destinada à votação do Novo Estatuto do clube.

De acordo com o comunicado oficial do Peixe, a alteração da data foi motivada pela necessidade de garantir que os pré-candidatos à eleição do clube pudessem inscrever suas chapas a tempo. Caso aprovado, o Novo Estatuto previa que o tempo limite de inscrição das chapas seria antecipado para o dia 12 de novembro. Diante desse cenário, a Mesa do Conselho Deliberativo decidiu manter o prazo eleitoral vigente até o dia 22 de novembro e adiar a votação estatutária.

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A nota oficial acrescenta que a nova data da Assembleia Geral para a apreciação do Novo Estatuto será agendada após as eleições presidenciais, que devem ocorrer entre a primeira e a segunda semana de dezembro.

Entenda as mudanças que envolvem o novo Estatuto

No novo Estatuto que vem sendo votado, uma das principais mudanças é a possibilidade de alterar a norma que estabelece o aumento para 80% caso o clube queira implementar alguma SAF. O Estatuto atual permite a criação de uma SAF, porém limita a 49% a negociação com um futuro investidor, mantendo o controle majoritário com a associação civil.

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Outras mudanças envolvem as exigências mínimas para se candidatar à presidência, incluindo a exigência de dois mandatos no Conselho Deliberativo para concorrer. Atualmente, para se candidatar ao cargo, é necessário ter dez anos de associação.

Além disso, uma importante mudança aprovada pelo Conselho Deliberativo em outras reuniões, e que deve ir à votação pelos sócios, é o fim do Comitê de Gestão, entre outras alterações.

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Oposição era contra a votação do Novo Estatuto antes das eleições

Os pré-candidatos de oposição eram contrários à votação do Novo Estatuto antes do pleito de dezembro. Os grupos oposicionistas alegavam falta de transparência e o não cumprimento do rito processual preestabelecido.

Desde a primeira sessão de debate estatutário, como adiantado pelo "UOL" e confirmado pelo Lance!, o presidente da Mesa do Conselho Deliberativo se comprometeu a realizar a leitura integral do texto final antes de levá-lo à votação dos associados. Na última reunião do órgão, ocorrida em setembro, o comando da Mesa declarou aos conselheiros que concederia um prazo de 15 dias para avaliação detalhada do documento e que, em seguida, uma sessão extraordinária seria convocada para leitura e deliberação final.

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A oposição aponta que esse encontro extraordinário do Conselho não chegou a ser realizado e que o e-mail convocatório enviado aos sócios não passou pela validação formal prévia do plenário.

Ao longo dos últimos meses, conselheiros participaram de diversos encontros para discutir a reforma estatutária, período marcado também por protestos de torcedores em frente à Vila Belmiro.

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Confira a nota oficial divulgada pelo Santos:

Lance!

"Com o objetivo de evitar mudanças repentinas no prazo de inscrição para as eleições de dezembro, a Mesa do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, dentro de um espírito de transparência e em concordância com a atual gestão e os pré-candidatos à Presidência do Clube, decidiram adiar a Assembleia Geral para votação do Novo Estatuto, inicialmente marcada para este domingo, dia 8.

Após entendimento entre todas as partes, concluiu-se que, caso o novo texto fosse aprovado, não haveria tempo hábil para que os pré-candidatos registrassem suas chapas e apresentassem toda a documentação necessária dentro do prazo estabelecido.

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A redação do Novo Estatuto prevê que o tempo limite de inscrição das chapas seria até o dia 12 de novembro. Diante desse cenário, a Mesa decidiu manter o prazo até o dia 22 de novembro, de forma a garantir condições iguais a todos os candidatos e evitar qualquer prejuízo às suas legítimas pretensões eleitorais.

Após a eleição, uma nova data para a realização da Assembleia Geral será definida e comunicada oportunamente."

Vila Belmiro antes de Santos x Palmeiras (Foto: Divulgação / Santos)



