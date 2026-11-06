Gabigol, formado nas categorias de base do clube e artilheiro do Santos na temporada, com 25 gols, retornou à Vila Belmiro no início de 2026 com contrato de empréstimo de um ano. Atuando pela primeira vez no Alvinegro ao lado de Neymar, o camisa 9 se declarou ao Peixe, comentou sobre a parceria com o camisa 10 e deixou em aberto a sua permanência para o próximo ano.

Em entrevista ao "GE", Gabigol ressaltou o carinho pelo Santos. O atacante deixou claro que pretende desfrutar de todas as partidas restantes da temporada e afirmou que ainda não definiu os planos para 2027.

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— Eu não sei o que vai ser ano que vem. Eu acho que eu preciso jogar bem no Santos, como eu falo. Pode ser que eu fique, pode ser que eu vá embora. Então, eu quero aproveitar todos os jogos com a camisa do Santos. Eu amo muito o Santos — declarou Gabigol.

Além do vínculo com o clube formador, a passagem tem sido especial pela oportunidade de atuar profissionalmente ao lado de Neymar, também Menino da Vila. Para Gabigol, aproveitar esta reta final de temporada envolve a chance de formar dupla ofensiva com o camisa 10.

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— Pode ser também a última vez que eu jogue com o Ney. Ele tem 34 anos. Não sei se vai dar tempo de a gente se encontrar de novo. Coutinho também tem 34 anos. Será que eu vou jogar com o Coutinho e com o Neymar de novo? Com o Rodinei, com o Arão, que joguei com ele no Flamengo. Então, tento aproveitar todo o treino, todo o jogo, tento aproveitar. Será que um dia, não sei se eu for embora, eu vou jogar no Santos de novo? Não sei. Então, tento sempre aproveitar e desfrutar do que está acontecendo — afirmou o camisa 9.

Gabigol e Neymar juntos, celebrando com a torcida do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Vai renovar? Atacante deixa futuro em aberto

Ao ser questionado sobre a renovação de vínculo com o Santos, Gabigol afirmou que ainda não há definição. Segundo o jogador, não houve procura recente da diretoria santista e nem de representantes do Cruzeiro, clube que detém seus direitos econômicos.

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— Ninguém falou comigo, nem do Santos, nem do Cruzeiro, ninguém falou comigo. E é legal que eu vejo, né, que o Santos foi até BH falar com o Cruzeiro. Estão fazendo, eu não sei. Estão fazendo, eu não sei. Ninguém falou comigo.

O atacante chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2025 e possui vínculo com o clube mineiro até 2028. A Raposa cedeu o atleta ao Santos por empréstimo até o fim do ano, arcando com metade do salário, avaliado em R$ 2,5 milhões mensais.