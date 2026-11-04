O atacante do Santos, Gustavo Caballero, de 25 anos, passou por uma situação inusitada na tarde da última terça-feira (3). O jogador do Peixe treinou normalmente no CT Rei Pelé e seguia em direção a Guarujá quando foi abordado pela Polícia Militar enquanto realizava a travessia da balsa que liga Santos à cidade vizinha.

A situação ocorreu após o carro do jogador, alugado desde agosto deste ano, constar com uma restrição provocada por um boletim de ocorrência registrado por um terceiro. Inicialmente, as informações divulgadas pelo próprio Santos indicavam que havia sido constatado registro de roubo no automóvel alugado e que o atleta havia sido levado à delegacia.

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Ao longo da tarde desta terça-feira (3), tanto o atleta quanto a sua defesa vieram a público explicar o ocorrido. O jogador declarou ter sido vítima de um erro "absurdo" da locadora, que vinculou o contrato do carro aos dados de outra pessoa, que tinha parte do nome idêntica à dele e a mesma nacionalidade paraguaia. Isso fez com que essa terceira pessoa, ao notar uma locação em seu nome, realizasse um boletim de ocorrência de estelionato.

Com o boletim de ocorrência registrado, o veículo passou a constar no sistema policial. Assim, quando passou pelo posto na balsa, Caballero foi parado pela PM e questionado sobre a situação do automóvel. O atleta chegou a realizar teste de bafômetro no local e, após os esclarecimentos, foi liberado.

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Caballero afirmou que não fez nada de errado e que está muito "chateado" com a exposição. Após o episódio, o jogador devolveu o automóvel. De acordo com nota de seus advogados, medidas judiciais serão tomadas contra a Movida, empresa responsável pela locação.

Procurada pela reportagem, a Movida afirmou, em nota, ter iniciado uma apuração interna para entender o ocorrido, destacando que está em contato com os envolvidos e prestando apoio às autoridades. O Lance! questionou a locadora para saber qual registro constava no boletim de ocorrência e para esclarecer a falha cadastral, mas a empresa informou que se manifestaria apenas por meio da nota oficial.

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Notas do Santos

Primeira nota (antes do posicionamento do jogador e de seu advogado)

"O Santos FC esclarece, em relação às imagens que circulam nas redes sociais, que o atleta Gustavo Caballero alugou um veículo de uma empresa especializada no setor e foi surpreendido durante uma abordagem policial, na qual foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo.

O jogador foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.

O Clube confia que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas autoridades competentes, com a colaboração da empresa responsável pela locação, e permanece à disposição para contribuir com as investigações."

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Segunda nota do clube (após posicionamento do Caballero e de seu jurídico)

"O Santos Futebol Clube esclarece que, após o início das investigações e dos depoimentos, as autoridades informaram que a ocorrência com o atacante Gustavo Caballero não envolveu veículo roubado, mas sim um contrato de locação feito pela empresa locadora em nome de outra pessoa.

O atleta prestou esclarecimentos e foi liberado."

Nota do Caballero no Instagram

"Hoje fui abordado pela Polícia Militar aqui em Santos por causa de um boletim de ocorrência ligado ao carro que eu dirigia. Quero explicar o que aconteceu.

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Aluguei o carro na Movida em 31 de agosto de 2026, de forma totalmente regular, com contrato em meu nome. Desde então, vinha pagando tudo em dia, com o meu próprio cartão, que está vinculado ao contrato. Apresentei todos os meus documentos, que foram juntados ao contrato. Mesmo assim, a empresa cadastrou a locação com os dados de outra pessoa, que tem parte do nome igual ao meu, além de também ser de nacionalidade paraguaia. Posso afirmar que foi um erro absurdo, por todas as consequências que trouxe. Essa pessoa viu uma locação em seu nome e registrou a ocorrência, o que é compreensível.

Os policiais verificaram o erro ainda no local e me liberaram com o carro. Também constataram que eu não tinha consumido bebida alcoólica. Fui muito bem tratado por eles, que entenderam tudo o que realmente tinha acontecido. Em seguida, fui imediatamente à Movida e devolvi o carro, somente neste momento eu recebi o contrato, momento em que pude verificar que o número do documento não batia com o meu, apesar do mesmo nome.

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Não fiz nada de errado. Fiquei muito chateado com a exposição, porque meu nome e minha imagem foram envolvidos numa situação que eu não causei. Meus advogados já estão cuidando do caso e vamos buscar na Justiça a reparação pelo que aconteceu.

Agradeço o carinho de todos que me procuraram e sigo focado no meu trabalho e no Santos."

Nota da Movida

"A Movida acompanha com atenção a ocorrência envolvendo o atleta Gustavo Caballero.

A partir da identificação do caso, a Companhia iniciou uma apuração interna para identificar as circunstâncias da ocorrência e verificar os procedimentos envolvidos, adotando as medidas cabíveis a partir das conclusões alcançadas.

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A Companhia está em contato com as partes envolvidas, prestando os esclarecimentos necessários e colaborando com as autoridades para o completo esclarecimento dos fatos".

Nota dos advogados do Caballero

"O escritório OCTAVIO ROLIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, neste ato representando GUSTAVO CABALLERO, atleta profissional do Santos Futebol Clube, esclarece os fatos ocorridos na data de hoje.

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Em 31 de agosto de 2026, o atleta locou veículo junto à MOVIDA RENT A CAR, mediante contrato por ele firmado e instruído com todos os seus documentos pessoais, e vinha pagando regularmente a locação com cartão de sua própria titularidade.

A locadora, contudo, por erro grosseiro de cadastro, vinculou o contrato aos dados de terceiro que possui parte do nome idêntica à do atleta e também é de nacionalidade paraguaia. Este, ao tomar conhecimento de locação que jamais contratou, registrou boletim de ocorrência, o que motivou a abordagem do atleta pela Polícia Militar, hoje, em Santos.

A autoridade policial, ao constatar o equívoco e verificar que o atleta não havia consumido bebida alcoólica, o liberou na posse do veículo. Feito isso, o atleta imediatamente devolveu o automóvel à locadora, encerrando o contrato de locação veicular firmado.

A situação decorre exclusivamente de falha da empresa, que expôs o atleta a constrangimento público e atingiu sua imagem pessoal e profissional. A defesa adotará as medidas judiciais cabíveis para a reparação integral dos danos suportados por seu representante."

Nota oficial do advogado de Caballero, atacante do Santos - (Foto: divulgação)

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