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Santos treina, e Vinícius Lira avança em transição física no gramado

Após derrota para o Bragantino nesta segunda-feira (2), elenco do Peixe treinou em grupos separados no CT Rei Pelé; confira detalhes da atividade

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
03/11/2026 14:16
Atualizado há 12 minutos
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Elenco do Santos, incluindo Vinicius Lira, durante atividade física, no treino desta terça-feira (3), no CT Rei Pelé
Elenco do Santos, incluindo Vinicius Lira, durante atividade física, no treino desta terça-feira (3), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos se reapresentou na manhã desta terça-feira (3), no CT Rei Pelé, após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino na última segunda-feira (2). A comissão técnica dividiu os atletas em dois grupos: os titulares realizaram trabalhos regenerativos na parte interna, enquanto os reservas e os jogadores não relacionados, como Neymar, foram ao gramado. A principal novidade foi o lateral-direito Vinícius Lira, que participou de atividades físicas sem bola com o restante do elenco.

Formado nas categorias de base do Peixe e com apenas 19 anos, o lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano. Lira segue em fase de transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo. A expectativa interna é que o atleta comece a treinar com bola junto ao grupo principal até o final deste mês de novembro.

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Já Neymar participou normalmente da atividade técnica no gramado. O camisa 10 aguarda o julgamento do recurso protocolado pelo Santos no STJD para saber se estará liberado e à disposição do técnico Cuca no próximo compromisso da equipe.

Santos monitora situação dos lesionados no DM

O departamento médico alvinegro continua com lista considerável de atletas sob cuidados. O volante Willian Arão e o lateral Escobar devem voltar aos treinos com bola durante o período da Data Fifa e podem pintar como opções para as rodadas finais da Série A. A situação do zagueiro Lucas Veríssimo inspira mais cuidados, mas o defensor ainda mantém a meta de atuar nas duas últimas partidas do Brasileirão.

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O goleiro Gabriel Brazão, por sua vez, segue em processo de fisioterapia após passar por cirurgia no ombro. O arqueiro tem boa evolução no tratamento, mas só voltará a ser aproveitado na temporada 2027.

Próximo jogo do Peixe

O Santos volta a campo somente no dia 18 de novembro, às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro segue focado na busca por uma vaga na Libertadores, ocupando atualmente a nona colocação na tabela, com 47 pontos somados.

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Cuquinha (lado esquerdo) e Cuca (lado direito), durante treino do Santos nesta terça-feira (3)
Cuquinha (lado esquerdo) e Cuca (lado direito), durante treino do Santos nesta terça-feira (3) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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