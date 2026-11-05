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Santos vê chance de classificação para a Libertadores cair para 1%, aponta estudo

Derrota para o Bragantino faz Peixe perder posição, estacionar nos 47 pontos e se distanciar do G-5; veja números

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
05/11/2026 06:00
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Cuca e comissão técnica do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Cuca e comissão técnica do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos teve suas chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores reduzidas, segundo estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com a derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino na última segunda-feira (2), o Peixe não pontuou e perdeu uma posição justamente para a equipe de Bragança Paulista, mantendo-se com 47 pontos, agora na nona colocação.

Antes do confronto contra o Bragantino, a probabilidade de o Alvinegro se classificar para o torneio continental era de 3,7%. No entanto, após o resultado na 34ª rodada, o índice caiu para 1%, de acordo com os dados da universidade.

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Em três rodadas anteriores, após ganhar do Fluminense, fora de casa, por 2 a 1, no dia 18 de outubro, o Peixe atingiu seu maior índice para se classificar para a Libertadores, com 7,6%.

A equipe comandada pelo técnico Cuca está a sete pontos de distância do Athletico-PR, quinto colocado e hoje último clube na zona de acesso à Libertadores.

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Entenda os cenários para uma possível classificação

Cenário otimista: projeção de G-7 a G-9

Tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana contam com equipes brasileiras nas finais. No principal torneio do continente, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, equipe argentina. Enquanto na Sul-Americana o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Em um primeiro cenário favorável, caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas via Brasileirão, configurando automaticamente um G-7.

Essa zona de classificação, contudo, pode aumentar. Isso porque Palmeiras e Atlético-MG também estão vivos na semifinal da Copa do Brasil, em que enfrentam Vasco e Grêmio.

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A partir da edição de 2026, a Copa do Brasil passou a conceder duas vagas para a Libertadores. Sendo assim, se Verdão e Galo chegarem à final do torneio nacional, o Brasileirão passaria a ter um G-9, com sete classificados diretos para a fase de grupos e dois para as etapas preliminares. Já se apenas um deles conquistar o título sul-americano e ambos avançarem à decisão nacional, o campeonato formaria um G-8.

Por outro lado, caso apenas o Palmeiras conquiste a Libertadores, o Brasileirão assegura um G-6, empurrando a vaga preliminar para o sexto colocado. Já uma eventual conquista do Atlético-MG na Sul-Americana, desde que o time mineiro termine entre os primeiros colocados do torneio nacional, abrirá o G-7 para a fase prévia da competição.

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As vagas para a Libertadores no Brasileirão:

    1.
  1. Se o Palmeiras conquistar a Libertadores: o Brasileirão terá G-6 (cinco vagas diretas e uma para a fase prévia);
    2. 2.
  2. Se o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e permanecer entre os seis primeiros: o 7º colocado vai para a fase prévia (G-7);
    3. 3.
  3. Se os finalistas da Copa do Brasil já tiverem vaga direta somados aos cenários acima: o Brasileirão pode ter G-9 (sete vagas diretas e duas para a fase prévia).

Cenário negativo: manutenção do G-5 e veto da Conmebol a rebaixados

O cenário mais desfavorável ao Santos ocorreria caso Estudiantes e Boca Juniors fiquem com os títulos continentais e Vasco e Grêmio se classifiquem para a final da Copa do Brasil. Nessa combinação de resultados, o Campeonato Brasileiro manteria apenas o G-5.

Entretanto, Conmebol não permite a participação de clubes rebaixados à segunda divisão em suas competições continentais. O Grêmio ocupa atualmente a 17ª colocação da Série A, com 34 pontos, enquanto o Vasco aparece em 13º lugar, com 38. Ambos estão sob risco de queda. Caso uma dessas equipes chegue à final da Copa do Brasil, mas termine a temporada rebaixada no Brasileirão, a respectiva vaga na Libertadores será repassada diretamente à tabela de classificação do campeonato nacional.

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Clubes que podem abrir vagas e o impacto dos semifinalistas:

  • Grêmio (18º, com 37 pontos): se for finalista da Copa do Brasil e terminar dentro do Z-4, a vaga na Libertadores também será herdada via Brasileirão.
  • Palmeiras: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores;
  • Atlético-MG: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Sul-Americana;
  • Vasco (13º, com 41 pontos): caso avance à final da Copa do Brasil, mas seja rebaixado no Brasileirão, a vaga é transferida para a classificação da Série A.
Jogadores do Santos contra o Bragantino
Jogadores do Santos contra o Bragantino - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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