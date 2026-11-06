Logo do Lance! branca com exclamação amarela

CT do Santos em São Paulo? Clube e prefeitura mantêm diálogo para novo espaço da base

Após negativa da prefeitura para terreno em São Mateus, clube trata projeto na capital como "prioridade" e busca novas áreas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
06/11/2026 11:27
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da categoria de base do Santos
Jogadores da categoria de base do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Em busca de expandir o patrimônio e a infraestrutura de formação, o Santos recebeu sinal positivo da Prefeitura de São Paulo para identificar uma nova área que possa abrigar a implantação de um centro de treinamento destinado exclusivamente às categorias de base.

Inicialmente, o Peixe mapeou três áreas de interesse, tendo como foco principal um terreno no bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Porém, como adiantado pelo portal "Metrópoles" e oficializado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (3), a administração municipal negou a cessão do local ao Alvinegro.

continua após a publicidade

A justificativa da administração pública para indeferir o pedido do clube foi por "impossibilidade material de atendimento", uma vez que, no espaço solicitado, está em obras a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Mateus. Para o Santos, a área era tratada como prioritária justamente por estar inserida em uma região com demanda por investimentos sociais e esportivos.

Diálogo segue, e CT da base em São Paulo é tratado como "prioridade"

Por conta da impossibilidade de utilização do espaço em São Mateus, em razão dos projetos de interesse público já previstos para o local, como apurado pela reportagem, o clube segue trabalhando na identificação de uma nova área. Além disso, um novo estudo já está em andamento e as alternativas serão apresentadas à prefeitura para avaliação.

continua após a publicidade

De acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o Peixe trata como "prioridade" encontrar uma área para construir um novo CT da base em São Paulo, e usou como exemplo o espaço adquirido em São Vicente, em agosto deste ano.

— A atual gestão seguirá trabalhando institucionalmente para avançar em seus projetos de infraestrutura e nos processos de regularização, como aconteceu no CT Rei Pelé, além da aquisição da área em São Vicente. Encontrar uma área em São Paulo para o novo CT da base sempre foi uma prioridade — afirma o presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Santos incorporou área em São Vicente voltada à base

O clube adquiriu, em agosto deste ano, um terreno de cerca de 700 mil metros quadrados, em São Vicente, voltado à construção do novo Centro de Treinamento das categorias de base.

A aquisição foi viabilizada por meio do acordo celebrado com a Saint-Gobain, parceira comercial do clube, tendo como contrapartida propriedades comerciais e de publicidade. Por outro lado, a negociação contou com o apoio da Prefeitura de São Vicente para a concretização da operação.

continua após a publicidade

Os próximos passos relacionados ao desenvolvimento do novo complexo esportivo contemplam a condução dos estudos e procedimentos ambientais aplicáveis, incluindo o processo perante a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a obtenção das licenças e autorizações necessárias. Ainda não há previsão para o início das obras.

Marcelo Teixeira
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabigol beijando o símbolo do Santos

Santos

Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em aberto

Há 7 minutos
Neymar e Nestor

Santos

STJD reduz pena de Neymar, expulso pela Lei Vini Jr.

Há 18 horas
Cuca e comissão técnica do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos

Santos vê chance de classificação para a Libertadores cair para 1%, aponta estudo

Há 1 dia
Gabigol do Santos FC na Vila Belmiro

Futebol Nacional

Gabigol assiste a São Paulo x Corinthians em camarote na Vila Belmiro

Há 1 dia
Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4)

Santos

Neymar marca golaço de bicicleta, e Santos treina no CT Rei Pelé

Há 1 dia
Estádio Vila Belmiro.

Santos

Santos adia votação do Novo Estatuto, e definição fica para após as eleições

Há 1 dia
Mais LANCE!
Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Barreal tem lesão confirmada e deve desfalcar o Santos na reta final da temporada

Caballero, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé.

Erro de cadastro e nome idêntico: Caballero, do Santos, vê situação 'absurda' e deve acionar a Justiça

Vistória técnica da Fifa no CT Rei Pelé nesta terça-feira (3)

Santos recebe vistoria da Fifa no CT; tetra mundial, seleção dos EUA já avaliou estrutura

Cuquinha (lado esquerdo) e Cuca (lado direito), durante treino do Santos nesta terça-feira (3)

Entenda planejamento do Santos na Data Fifa e o trabalho para recuperar lesionados

Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)

Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)

Barreal é substituído após pedir para sair e passará por exames médicos nesta quarta-feira (4)

Elenco do Santos, incluindo Vinicius Lira, durante atividade física, no treino desta terça-feira (3), no CT Rei Pelé

Santos treina, e Vinícius Lira avança em transição física no gramado

Rodinei durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2).

Rodinei assume erro por gol contra e afirma que o Santos tem quatro 'finais' pela Libertadores

Maurício Maruca

Maruca defende SAF 100% do Santos no início e prepara projeto para manter Neymar

Alexandre Mattos com a equipe durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)

Mattos aponta erros 'grotescos' da arbitragem e afirma que Santos irá à CBF

Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)

Jornalista dá veredito sobre polêmica em Bragantino x Santos

Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Entrevista polêmica de Gabigol após Bragantino x Santos viraliza: 'Arisco'

Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa

Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja