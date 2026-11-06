Em busca de expandir o patrimônio e a infraestrutura de formação, o Santos recebeu sinal positivo da Prefeitura de São Paulo para identificar uma nova área que possa abrigar a implantação de um centro de treinamento destinado exclusivamente às categorias de base.

Inicialmente, o Peixe mapeou três áreas de interesse, tendo como foco principal um terreno no bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Porém, como adiantado pelo portal "Metrópoles" e oficializado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (3), a administração municipal negou a cessão do local ao Alvinegro.

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A justificativa da administração pública para indeferir o pedido do clube foi por "impossibilidade material de atendimento", uma vez que, no espaço solicitado, está em obras a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Mateus. Para o Santos, a área era tratada como prioritária justamente por estar inserida em uma região com demanda por investimentos sociais e esportivos.

Diálogo segue, e CT da base em São Paulo é tratado como "prioridade"

Por conta da impossibilidade de utilização do espaço em São Mateus, em razão dos projetos de interesse público já previstos para o local, como apurado pela reportagem, o clube segue trabalhando na identificação de uma nova área. Além disso, um novo estudo já está em andamento e as alternativas serão apresentadas à prefeitura para avaliação.

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De acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o Peixe trata como "prioridade" encontrar uma área para construir um novo CT da base em São Paulo, e usou como exemplo o espaço adquirido em São Vicente, em agosto deste ano.

— A atual gestão seguirá trabalhando institucionalmente para avançar em seus projetos de infraestrutura e nos processos de regularização, como aconteceu no CT Rei Pelé, além da aquisição da área em São Vicente. Encontrar uma área em São Paulo para o novo CT da base sempre foi uma prioridade — afirma o presidente Marcelo Teixeira.

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Santos incorporou área em São Vicente voltada à base

O clube adquiriu, em agosto deste ano, um terreno de cerca de 700 mil metros quadrados, em São Vicente, voltado à construção do novo Centro de Treinamento das categorias de base.

A aquisição foi viabilizada por meio do acordo celebrado com a Saint-Gobain, parceira comercial do clube, tendo como contrapartida propriedades comerciais e de publicidade. Por outro lado, a negociação contou com o apoio da Prefeitura de São Vicente para a concretização da operação.

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Os próximos passos relacionados ao desenvolvimento do novo complexo esportivo contemplam a condução dos estudos e procedimentos ambientais aplicáveis, incluindo o processo perante a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a obtenção das licenças e autorizações necessárias. Ainda não há previsão para o início das obras.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)



