Barreal tem lesão confirmada e deve desfalcar o Santos na reta final da temporada
Atacante vinha atuando improvisado na lateral, sentiu a coxa direita e pediu substituição contra o Bragantino, na última segunda-feira (2)
O atacante Álvaro Barreal, que vinha atuando de forma improvisada na lateral do Santos, teve lesão muscular confirmada na coxa direita. O atleta sentiu o problema e pediu para deixar o gramado aos 21 minutos da segunda etapa, dando lugar ao jovem Rafael Gonzaga na partida desta segunda-feira (2), contra o Red Bull Bragantino.
De acordo com apuração do Lance!, o jogador argentino realizou exames de imagem nesta quarta-feira (4), e foi constatada uma lesão na região posterior da coxa direita. O Santos não trabalha com prazos públicos para a recuperação de seus atletas, mas a chance de Barreal não atuar mais nas quatro rodadas restantes do Peixe no Brasileirão é alta.
Logo após a substituição do atleta em Bragança Paulista, as câmeras da transmissão oficial flagraram o jogador com expressão de dor, conversando com os companheiros no banco de reservas e levando a mão à região posterior da coxa direita.
Situação do departamento médico do Santos
O departamento médico alvinegro continua com uma lista considerável de atletas sob cuidados. O volante Willian Arão e o lateral Escobar devem voltar a treinar com bola durante o período da Data Fifa e podem pintar como opções para as rodadas finais da Série A. A situação do zagueiro Lucas Veríssimo inspira mais cuidados, mas o defensor ainda mantém a meta de atuar nas duas últimas partidas do Brasileirão.
A principal novidade da semana foi o lateral-direito Vinícius Lira, que participou de atividades físicas sem bola com o restante do elenco. Formado nas categorias de base do Peixe e com apenas 19 anos, o lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano. Lira segue em fase de transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo, com previsão de treinar com bola até o fim deste mês.
Já o goleiro Gabriel Brazão segue em processo de recuperação após passar por cirurgia no ombro. O arqueiro evolui bem no tratamento, mas voltará a ser relacionado somente na temporada 2027.
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