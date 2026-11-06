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Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória: 'Claramente'

Equipe comandada pelo brasileiro venceu o Nordsjaelland por 2 a 0 e manteve 100% de aproveitamento na Conference League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 07:10
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Filipe Luís gesticula no banco durante partida
Filipe Luís gesticula no banco durante partida (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Monaco, comandado por Filipe Luís, voltou a vencer na Conference League e chamou a atenção no futebol europeu. Nesta quinta-feira (5), a equipe francesa derrotou o Nordsjaelland, da Dinamarca, por 2 a 0, no Estádio Luís II, pela terceira rodada da fase de liga. Após o resultado, o trabalho do treinador brasileiro virou assunto entre torcedores nas redes sociais, que repercutiram o desempenho da equipe.

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Com gols de Detourbet e Abline, o time do Principado chegou à terceira vitória consecutiva no torneio continental e manteve os 100% de aproveitamento. Apesar da campanha perfeita, o Monaco aparece na quarta colocação, atrás de Lugano, Panathinaikos e Twente, por conta do saldo de gols.

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Veja a repercussão:

Tradução: Cinco jogos, cinco vitórias: Felipe Luís, pelo visto, pulou o capítulo "período de adaptação".

Tradução: Ainda bem, considerando os adversários

Tradução: É realmente impressionante!

Tradução: Acabou, os jogadores não querem mais o Filipe Luís, estão começando a se lixarem pros jogos.

Tradução: E ele continua falando do Felipe Luís!
Nem um pingo de vergonha!

Como foi a vitória do Monaco?

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, mas o Monaco conseguiu abrir o placar aos 33 minutos. Teze avançou pelo campo ofensivo e encontrou Minamino com um belo passe. O japonês finalizou cruzado e rasteiro, encontrando Detourbet livre para completar para o fundo das redes.

Na etapa final, a equipe francesa chegou a balançar as redes outras duas vezes, mas os gols foram anulados por impedimento. Primeiro, Brunner aproveitou uma sobra na área e marcou, mas estava em posição irregular. Pouco depois, Detourbet construiu uma boa jogada e encontrou Minamino, que também teve o gol invalidado.

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O segundo gol saiu apenas nos acréscimos. Aos 45 minutos, Abline aproveitou o espaço deixado pela defesa dinamarquesa, avançou em velocidade, passou pelos adversários e tocou na saída do goleiro Hansen para definir o placar em 2 a 0.

Situação do Monaco na Conference League

Com o resultado, o Monaco chegou aos nove pontos e aparece na quarta posição da fase de liga, com três vitórias em três partidas. O próximo compromisso pela competição continental será contra o Hearts, da Escócia, no dia 26 de novembro, pela quinta rodada.

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Antes disso, Filipe Luís volta suas atenções para o Campeonato Francês. A equipe enfrenta o Le Mans neste domingo (8), fora de casa, pela décima rodada da Ligue 1.

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