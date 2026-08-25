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Santos formaliza renovação com o meia-atacante Miguelito

Contrato com o meia-atacante tem duração até 31 de maio de 2029; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:16
Supervisionado porAndré Carbone,
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Santos anuncia a renovação de contrato de Miguelito.
Santos anuncia a renovação de contrato de Miguelito - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

O Santos formalizou, na tarde desta terça-feira (25), a renovação de contrato com o meia-atacante Miguelito até 31 de maio de 2029.

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Embora o novo vínculo já constasse no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde junho, a formalização de assinatura com o Menino da Vila foi anunciada oficialmente pelo Peixe nesta terça. O jovem santista formalizou o acordo ao lado do presidente Marcelo Teixeira, além dos dirigentes Elano e Rodrigão (gerente e coordenador da base), Leo Bastos (coordenador de futebol), Daniel Alves (membro do Comitê de Gestão) e de seu empresário.

— Muito feliz pela renovação, é um orgulho vestir essa camisa, muito pesada, que muitos ídolos vestiram também. Eu estou muito feliz, eu sou mais um menino da Vila e é um orgulho que nem todos podem ter — declarou Miguelito no vídeo divulgado pelo Santos.

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O presidente Marcelo Teixeira também destacou a permanência da promessa santista e afirmou ser importante valorizar a renovação de um jogador moderno e técnico.

— É um exemplo porque é um jogador muito novo, chegou jovem ao clube, nas divisões de base, mas um menino da Vila, e não apenas a importância de você valorizar um grande talento, como as características que o Miguelito tem de um jogador clássico, um jogador técnico, combativo também, um jogador moderno, e o Santos sempre atento no sentido de valorizar e renovar de acordo com as suas ases — afirmou o presidente do Santos Marcelo Teixeira.

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Quem é Miguelito?

Natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Miguelito nasceu em 2004 e chegou ao Santos em 2018, aos 14 anos. O desempenho de destaque nas categorias de base acelerou sua trajetória até a promoção ao time principal do clube e à Seleção Boliviana, ambos em 2022.

Defendendo seu país, o meia-atacante assumiu protagonismo nos últimos anos. Com a camisa 7 da Bolívia, disputou 32 partidas e marcou nove gols, sendo sete deles nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

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No Santos, o jogador também passou por um período de amadurecimento. Em 2025, foi emprestado ao América-MG com o objetivo de ganhar mais minutos em campo e experiência. Durante a passagem pelo clube mineiro, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências, números que contribuíram para seu retorno ao Peixe nesta temporada mais preparado para disputar espaço no elenco principal.

Santos anuncia a renovação de contrato de Miguelito.
Santos anuncia a renovação de contrato de Miguelito - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

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