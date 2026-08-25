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Neymar é relacionado para decisão do Santos contra o Palmeiras

Santos encara o Palmeiras no Nubank Parque

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/08/2026 18:37
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Em partida mágica, Neymar é exaltado por torcedores europeus (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar foi relacionado para decisão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar será relacionado para a decisão do Santos contra o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque.

Além da presença do camisa 10, Lucas Veríssimo também pintou. O zagueiro enfrentava uma lesão no músculo da panturrilha esquerda no começo de agosto.

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O time de Abel Ferreira chegou a esta fase da competição nacional após eliminar o Fortaleza, enquanto a equipe de Cuca mandou para casa o Remo. O jogo de volta está previsto para o dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Quem avançar deste clássico paulista encara o classificado do confronto entre Vasco e Vitória.

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Veja a lista completa de relacionados do Santos

Neymar foi titular do Santos no empate diante do Mirassol. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Neymar foi titular do Santos no empate diante do Mirassol pela última rodada do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
    1.
  1. Diogenes MV
    2. 2.
  2. Lucas Veríssimo MV
    3. 3.
  3. João Schmidt
    4. 4.
  4. Gabriel Bontempo MV
    5. 5.
  5. Gabriel Barbosa MV
    6. 6.
  6. Neymar Jr MV
    7. 7.
  7. Rony
    8. 8.
  8. Luan Peres
    9. 9.
  9. Willian Arão
    10. 10.
  10. Thaciano
    11. 11.
  11. Caballero
    12. 12.
  12. Igor Vinícius MV
    13. 13.
  13. Moisés
    14. 14.
  14. Barreal
    15. 15.
  15. João Ananias MV
    16. 16.
  16. Davizinho MV
    17. 17.
  17. Christian Oliva
    18. 18.
  18. Miguelito MV
    19. 19.
  19. Escobar
    20. 20.
  20. Rolheiser
    21. 21.
  21. João Paulo MV
    22. 22.
  22. Rafael Gonzaga MV
    23. 23.
  23. Gustavo Henrique MV
    24. 24.
  24. Gabriel Brazão
    25. 25.
  25. Samuel Piefri MV

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

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O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

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