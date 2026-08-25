Neymar é relacionado para decisão do Santos contra o Palmeiras Santos encara o Palmeiras no Nubank Parque

Neymar será relacionado para a decisão do Santos contra o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque.

Além da presença do camisa 10, Lucas Veríssimo também pintou. O zagueiro enfrentava uma lesão no músculo da panturrilha esquerda no começo de agosto.

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O time de Abel Ferreira chegou a esta fase da competição nacional após eliminar o Fortaleza, enquanto a equipe de Cuca mandou para casa o Remo. O jogo de volta está previsto para o dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Quem avançar deste clássico paulista encara o classificado do confronto entre Vasco e Vitória.

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Veja a lista completa de relacionados do Santos

Neymar foi titular do Santos no empate diante do Mirassol pela última rodada do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

1 . Diogenes MV 2 . Lucas Veríssimo MV 3 . João Schmidt 4 . Gabriel Bontempo MV 5 . Gabriel Barbosa MV 6 . Neymar Jr MV 7 . Rony 8 . Luan Peres 9 . Willian Arão 10 . Thaciano 11 . Caballero 12 . Igor Vinícius MV 13 . Moisés 14 . Barreal 15 . João Ananias MV 16 . Davizinho MV 17 . Christian Oliva 18 . Miguelito MV 19 . Escobar 20 . Rolheiser 21 . João Paulo MV 22 . Rafael Gonzaga MV 23 . Gustavo Henrique MV 24 . Gabriel Brazão 25 . Samuel Piefri MV

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras e Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

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O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.