Neymar é relacionado para decisão do Santos contra o Palmeiras
Santos encara o Palmeiras no Nubank Parque
Neymar será relacionado para a decisão do Santos contra o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque.
Além da presença do camisa 10, Lucas Veríssimo também pintou. O zagueiro enfrentava uma lesão no músculo da panturrilha esquerda no começo de agosto.
O time de Abel Ferreira chegou a esta fase da competição nacional após eliminar o Fortaleza, enquanto a equipe de Cuca mandou para casa o Remo. O jogo de volta está previsto para o dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Quem avançar deste clássico paulista encara o classificado do confronto entre Vasco e Vitória.
Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Veja a lista completa de relacionados do Santos
- Diogenes MV
- Lucas Veríssimo MV
- João Schmidt
- Gabriel Bontempo MV
- Gabriel Barbosa MV
- Neymar Jr MV
- Rony
- Luan Peres
- Willian Arão
- Thaciano
- Caballero
- Igor Vinícius MV
- Moisés
- Barreal
- João Ananias MV
- Davizinho MV
- Christian Oliva
- Miguelito MV
- Escobar
- Rolheiser
- João Paulo MV
- Rafael Gonzaga MV
- Gustavo Henrique MV
- Gabriel Brazão
- Samuel Piefri MV
Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil
Palmeiras e Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.
O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.
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