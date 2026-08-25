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Reunião do Conselho é adiada com troca de versões entre Clube e grupo de conselheiros

Sessão Extraordinária estava prevista para acontecer na última segunda-feira (24); presença de Alexandre Matos também foi mencionada

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/08/2026 15:35
Supervisionado porAndré Carbone,
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Conselho Deliberativo desta segunda-feira (24) foi adiada para uma nova data a ser definida pela Mesa.
Reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira (24) foi adiado para uma nova data a ser definida pela Mesa - (Foto: divulgação / Santos FC)

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Santos, convocada para cobrar esclarecimentos sobre a crise financeira enfrentada pelo clube, foi suspensa na noite da última segunda-feira (24). A interrupção ocorreu a pedido do grupo de conselheiros requerentes, que alegou a ausência da documentação solicitada.

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O Peixe atravessa um momento delicado nas finanças. O clube está impedido de registrar novos reforços devido a um transfer ban decorrente de uma dívida de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12,21 milhões) ao Monaco pelo meio-campista Jean Lucas. Além disso, há débitos em aberto com o elenco atual e ex-jogadores.

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Conflitos de versões

A reunião solicitada pela oposição previa a apresentação detalhada de contas, incluindo o planejamento esportivo, a situação financeira atual, dívidas com instituições, débitos com atletas, acordos de rescisão e projeção para o segundo semestre. O requerimento também exigia a presença de Alexandre Mattos e outros executivos para responder a questionamentos.

— O documento, que pedia uma Reunião Extraordinária Presencial, solicitava informações e documentação para análise prévia sobre seis pontos, incluindo planejamento esportivo, situação financeira atual do Clube, dívidas com outras instituições esportivas, débitos com atletas, rescisões e acordos, além do planejamento financeiro para o segundo semestre. Também foi estabelecido que todo o material deveria estar disponível com três dias de antecedência à reunião. Isso não foi cumprido — esclareceu em nota o grupo de conselheiros que solicitou a reunião.

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Por outro lado, a diretoria do Santos emitiu um comunicado afirmando que disponibilizou todos os comprovantes necessários no Conselho Fiscal, incluindo a prestação de contas dos dois primeiros trimestres de 2026, e que colocou os profissionais dos setores envolvidos à disposição para prestar esclarecimentos.

— Durante a reunião, o Comitê de Gestão esclareceu que todas as documentações solicitadas estavam à disposição no Conselho Fiscal para todos os conselheiros, junto com as respectivas prestações de contas dos dois primeiros trimestres de 2026. Além dos documentos, a diretoria executiva disponibilizou os profissionais dos departamentos envolvidos para dar os esclarecimentos que constavam nos itens do requerimento — disse o Clube em nota.

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Próximos passos

É esperada a remarcação da reunião no prazo de até 30 dias. O grupo de oposição já se articula para protocolar um novo pedido para os próximos dias, exigindo que a sessão seja exclusivamente presencial e que o acesso aos documentos ocorra dentro do prazo necessário para análise prévia.

Nota oficial do Santos

"A Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo desta segunda-feira (24) foi adiada para uma nova data a ser definida pela Mesa. 

Durante a reunião, o Comitê de Gestão esclareceu que todas as documentações solicitadas estavam à disposição no Conselho Fiscal para todos os conselheiros, junto com as respectivas prestações de contas dos dois primeiros trimestres de 2026. Além dos documentos, a diretoria executiva disponibilizou os profissionais dos departamentos envolvidos para dar os esclarecimentos que constavam nos itens do requerimento. 

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Após o plenário decidir manter o encontro, os conselheiros que assinaram o requerimento solicitaram o adiamento.

A próxima reunião será, exclusivamente, presencial, para assegurar a confidencialidade das informações". 

Nota oficial do grupo de conselheiros que solicitou a reunião

"Diante do comunicado divulgado sobre a Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo desta segunda-feira (24), os conselheiros que subscreveram o requerimento protocolado em 23/07 vêm esclarecer os fatos.

O documento, que pedia uma Reunião Extraordinária Presencial, solicitava informações e documentação para análise prévia sobre seis pontos, incluindo planejamento esportivo, situação financeira atual do Clube, dívidas com outras instituições esportivas, débitos com atletas, rescisões e acordos, além do planejamento financeiro para o segundo semestre. Também foi estabelecido que todo o material deveria estar disponível com três dias de antecedência à reunião. Isso não foi cumprido.

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Apenas um dos pontos foi apresentado documentalmente; os demais seriam esclarecidos verbalmente durante a sessão. Ter profissionais disponíveis para responder perguntas não substitui a apresentação prévia dos documentos solicitados. O requerimento foi protocolado há mais de um mês, portanto houve tempo suficiente para o atendimento integral da solicitação.

Também foi requerida a participação presencial de Alexandre Mattos, diante dos temas relacionados ao futebol profissional, mas ele não estava. Diante do não atendimento das condições solicitadas, os conselheiros requerentes pediram a suspensão da reunião. Não foi a falta de disposição para o diálogo que interrompeu a reunião, mas a ausência da documentação necessária para que esse diálogo pudesse ocorrer.

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A próxima reunião sobre o tema, exclusivamente presencial, deverá permitir que os documentos sejam disponibilizados com a antecedência necessária. Os conselheiros são a favor do diálogo, mas não existe discussão séria sem documentos para análise.

Por respeito ao Santos Futebol Clube, aos seus associados e à sua torcida, é fundamental que os fatos sejam apresentados como realmente aconteceram.

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Assinado: Allex Valle Silva, Almir de Almeida, Caio França, Cleber Callejon, Cristhian Martins Pereira, Cyro Santos, Delfim Losada, Evandro Oliveira, Fabio Zinger Gonzalez, Fernando Silva, Guilherme Neves, Hélio Alves de Lima, Isaac Meir Singal, João Pedro Mendes de Souza, João Vicente Feijó Gazolla, José Augusto Faia Conrado, José Paulo Fernandes, José Renato Quaresma, José Roberto Brisida, José Roberto Ramos Martins, Leonardo Simmonds, Luis Francisco de Oliveira Santos, Luis Polaco, Luiz Carlos Guida Santos, Manuel Antônio dos Santos Neto, Marcio Costas, Marco Antonelli, Maria Solange Correia, Matheus Guimarães Cury, Mayra Rodrigues Ignácio, Nelson Kafouri Filho, Odair Ribeiro Leal Filho, Otávio Adegas, Piero da Silva, Ranier Grandé, Regiane Castro Moreira, Reinaldo Guerreiro, Rodolfo Martinez Quaresma, Valéria Mendes dos Santos, Waldir Rodrigues, Wanderley Gomes Bello e Wiliam Correia".

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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