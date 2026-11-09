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Com Palmeiras e Grêmio na final, entenda como o Santos ganha força por vaga na Libertadores

Clubes avançaram para a decisão da Copa do Brasil e abriram mais uma vaga via Brasileirão; veja probabilidade de classificação do Peixe

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/11/2026 10:59
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Elenco do Santos reunido
Elenco do Santos reunido - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Nas últimas quatro partidas do Santos no ano, a equipe comandada pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil neste final de semana, o acréscimo de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão..

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Palmeiras e Grêmio afetam briga pela Libertadores; veja o cenário

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, mesmo com o Grêmio também classificado para a Libertadores por ser finalista da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho não abre nova vaga na Série A neste momento, pois não está entre os primeiros colocados. A equipe de Renato Gaúcho se encontra na 17ª colocação, com 37 pontos, lutando contra o rebaixamento.

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Caso o Grêmio caia para a Série B, mais uma vaga seria aberta no Brasileirão, formando um G-7. Isso pode acontecer porque o regulamento da Conmebol proíbe equipes de divisões inferiores em competições continentais. Assim, se o Grêmio não permanecer na Série A, a vaga conquistada na Copa do Brasil iria automaticamente para a tabela do Campeonato Brasileiro.

Finais de Palmeiras e Atlético-MG podem ampliar vagas no Brasileirão

A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.

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Probabilidade do Santos aumentou com a final da Copa do Brasil

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Santos disputar a Libertadores aumentaram após a definição dos finalistas da Copa do Brasil.

Antes dos jogos de volta da semifinal, o Peixe tinha apenas 1% de chance. Nesta segunda-feira (9), o índice subiu para 5,1%. É a maior probabilidade do clube desde a 31ª rodada, em 18 de outubro, quando o Santos venceu o Fluminense e chegou a 7,6% de chances de classificação.

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Gráfico da evolução das chances de Libertadores do Santos, após definição dos finalistas da Copa do Brasil (9/11/2026)
Gráfico da evolução das chances de Libertadores do Santos, após definição dos finalistas da Copa do Brasil (9/11/2026) - (Foto: Arte Lance! / Gemini)

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