Com Palmeiras e Grêmio na final, entenda como o Santos ganha força por vaga na Libertadores
Clubes avançaram para a decisão da Copa do Brasil e abriram mais uma vaga via Brasileirão; veja probabilidade de classificação do Peixe
Nas últimas quatro partidas do Santos no ano, a equipe comandada pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil neste final de semana, o acréscimo de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.
Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão..
Palmeiras e Grêmio afetam briga pela Libertadores; veja o cenário
Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.
Por outro lado, mesmo com o Grêmio também classificado para a Libertadores por ser finalista da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho não abre nova vaga na Série A neste momento, pois não está entre os primeiros colocados. A equipe de Renato Gaúcho se encontra na 17ª colocação, com 37 pontos, lutando contra o rebaixamento.
➡️Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão
Caso o Grêmio caia para a Série B, mais uma vaga seria aberta no Brasileirão, formando um G-7. Isso pode acontecer porque o regulamento da Conmebol proíbe equipes de divisões inferiores em competições continentais. Assim, se o Grêmio não permanecer na Série A, a vaga conquistada na Copa do Brasil iria automaticamente para a tabela do Campeonato Brasileiro.
Finais de Palmeiras e Atlético-MG podem ampliar vagas no Brasileirão
A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.
Probabilidade do Santos aumentou com a final da Copa do Brasil
De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Santos disputar a Libertadores aumentaram após a definição dos finalistas da Copa do Brasil.
Antes dos jogos de volta da semifinal, o Peixe tinha apenas 1% de chance. Nesta segunda-feira (9), o índice subiu para 5,1%. É a maior probabilidade do clube desde a 31ª rodada, em 18 de outubro, quando o Santos venceu o Fluminense e chegou a 7,6% de chances de classificação.
➡️Cruzeiro garantido e Fluminense quase; confira chances de classificação para a Libertadores
Santos
Veja quem pode voltar, lesões e desfalques do Santos para a reta final da temporadaHá 5 horas
Santos
Neymar vai renovar? Pai do craque abre o jogo e diz que primeiro precisa 'deixá-lo feliz'Há 22 horas
Santos
Elogiado por Ancelotti, Bontempo se apresenta e inicia sua segunda passagem pela SeleçãoHá 1 dia
Santos
Gabigol elogia união do elenco, exalta Neymar e Coutinho e diz: 'Grupo fenomenal'Há 1 dia
Santos
Santos paga dívidas atrasadas com o elenco após Neymar Pai assumir como CEO do clubeHá 1 dia
Santos
Barreal confirma que não joga mais nesta temporada após sofrer lesãoHá 1 dia
Mais LANCE!