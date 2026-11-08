Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Gabigol elogia união do elenco, exalta Neymar e Coutinho e diz: 'Grupo fenomenal'

Artilheiro do Peixe na temporada destaca parceria fora de campo e ressalta importância do DNA ofensivo para seu estilo de jogo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
08/11/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Neymar e Gabigol juntos no Santos
Neymar e Gabigol juntos no Santos - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Menino da Vila e artilheiro do Santos em 2026 com 25 gols, Gabigol retornou ao Peixe e à Baixada Santista no início do ano. Adaptado e feliz no clube, o camisa 9 alvinegro vem tendo a oportunidade de atuar ao lado de atletas com quem mantém amizade próxima, como Neymar e Philippe Coutinho.

Em entrevista ao "GE", o atacante manifestou sua satisfação por estar de volta às origens e reforçou que a postura ofensiva da equipe é determinante para o seu rendimento dentro das quatro linhas.

continua após a publicidade

— Minha felicidade de estar na cidade, com as pessoas que eu amo, o DNA ofensivo do time. Se me colocar num time que não ataca, eu não vou jogar nada. Isso aí é a coisa mais simples do mundo — afirmou o camisa 9.

Parceria entre Gabigol, Neymar e Coutinho em campo

Além da adaptação fora das quatro linhas, Gabigol também celebrou o momento técnico da equipe. O centroavante destacou a facilidade de atuar ao lado de peças de desequilíbrio, como Neymar, Coutinho e Everton Cebolinha, admitindo que o nível dos companheiros eleva sua responsabilidade na área, e agradeceu a confiança depositada pelo técnico Cuca.

continua após a publicidade

— São jogadores que me ajudam. Hoje eu jogo com Cebolinha, Neymar, Coutinho. Se eu não fizer gol, a culpa é minha. É simples assim. E tem um treinador que confia em mim — completou o atleta.

Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Clima no vestiário e integração com a base

O atacante também detalhou a dinâmica interna do elenco no dia a dia. Para Gabigol, a sintonia entre os jogadores ajuda a superar momentos de oscilação, destacando o papel bem-humorado do lateral-direito Rodinei, mas fez questão de lembrar que os resultados positivos são a chave da estabilidade.

continua após a publicidade

— O que traz alegria, que traz paz, é a vitória. Ganhou, está tudo bem. Quando perde e joga mal, é muito pior. Agora, quando perde e joga bem, acho que o clima fica bom, porque você sabe que você fez o certo. Agora, é óbvio que a gente tem um cara que é o Rodinei, que aí ele é espetacular — explicou.

Segundo o artilheiro, a ausência de vaidade é outro ponto determinante para o bom ambiente e facilita a comunicação direta com os garotos promovidos da base.

continua após a publicidade

— A gente tem jogadores que são amigos dentro e fora de campo, isso também influencia. E não tem vaidade nenhuma, vaidade totalmente zero. Não importa quem faz o gol, quem é o cara da rodada, quem é o titular, quem é o reserva. O nosso grupo se comunica muito bem com os meninos da base e com os mais experientes. Então, é uma união de coisas que traz a vitória e aí fica tudo mais tranquilo. Mas a gente tem um grupo fenomenal, sem dúvida — avaliou.

Por fim, o camisa 9 ressaltou a proximidade familiar entre os jogadores e revelou, em tom descontraído, um plano do grupo para os dias de folga na Baixada Santista.

continua após a publicidade

— Eu acho que jogar com pessoas que você ama, que as famílias se conhecem, que você sai do jogo, cada um vai para a casa do outro e quando tem folga sai junto, vai no circo junto... A gente está com o projeto agora de ir na feira. Vamos pegar uma feira em Santos, ainda não saiu, mas vai sair. Comer um pastel, tomar um caldo de cana — finalizou.

Gabigol no CT Rei Pelé
Gabigol no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar pai ao lado do presidente do Santos Marcelo Teixeira - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos paga dívidas atrasadas com o elenco após Neymar Pai assumir como CEO do clube

Há 13 horas
Barreal lamenta chance perdida durante partida do Santos na atual temporada

Santos

Barreal confirma que não joga mais nesta temporada após sofrer lesão

Há 14 horas
Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, comandando treino na última Data Fifa

Seleções

Seleção do Paraguai é convocada com jogadores de Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio

Há 17 horas
Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.

Lance! Negócios

Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Há 17 horas
Gabigol com a camisa do Corinthians

Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Há 19 horas
Bandeira do Santos

Santos

Entenda o cenário das chapas e dos pré-candidatos à presidência do Santos

Há 1 dia
Mais LANCE!
O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira - (Foto: Matheus Belo/Santos FC)

Neymar Pai explica acerto como CEO e mira planejamento: 'Ajudar o Santos'

Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira

Neymar Pai é o novo CEO do Santos; confira os detalhes

Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Ex-Santos faz golaço por gigante europeu em goleada

Kaio Jorge comemora gol no Morumbis

Santos ou Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre futuro e relembra investida do Palmeiras

Gabigol beijando o símbolo do Santos

Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em aberto

Jogadores da categoria de base do Santos

CT do Santos em São Paulo? Clube e prefeitura mantêm diálogo para novo espaço da base

Neymar e Nestor

STJD reduz pena de Neymar, expulso pela Lei Vini Jr.

Cuca e comissão técnica do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos vê chance de classificação para a Libertadores cair para 1%, aponta estudo

Gabigol do Santos FC na Vila Belmiro

Gabigol assiste a São Paulo x Corinthians em camarote na Vila Belmiro

Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4)

Neymar marca golaço de bicicleta, e Santos treina no CT Rei Pelé

Estádio Vila Belmiro.

Santos adia votação do Novo Estatuto, e definição fica para após as eleições

Barreal durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Barreal tem lesão confirmada e deve desfalcar o Santos na reta final da temporada