Menino da Vila e artilheiro do Santos em 2026 com 25 gols, Gabigol retornou ao Peixe e à Baixada Santista no início do ano. Adaptado e feliz no clube, o camisa 9 alvinegro vem tendo a oportunidade de atuar ao lado de atletas com quem mantém amizade próxima, como Neymar e Philippe Coutinho.

Em entrevista ao "GE", o atacante manifestou sua satisfação por estar de volta às origens e reforçou que a postura ofensiva da equipe é determinante para o seu rendimento dentro das quatro linhas.

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— Minha felicidade de estar na cidade, com as pessoas que eu amo, o DNA ofensivo do time. Se me colocar num time que não ataca, eu não vou jogar nada. Isso aí é a coisa mais simples do mundo — afirmou o camisa 9.

Parceria entre Gabigol, Neymar e Coutinho em campo

Além da adaptação fora das quatro linhas, Gabigol também celebrou o momento técnico da equipe. O centroavante destacou a facilidade de atuar ao lado de peças de desequilíbrio, como Neymar, Coutinho e Everton Cebolinha, admitindo que o nível dos companheiros eleva sua responsabilidade na área, e agradeceu a confiança depositada pelo técnico Cuca.

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— São jogadores que me ajudam. Hoje eu jogo com Cebolinha, Neymar, Coutinho. Se eu não fizer gol, a culpa é minha. É simples assim. E tem um treinador que confia em mim — completou o atleta.

Neymar, Gabigol, Coutinho e Arthur conversando durante o treino desta quarta-feira (4) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Clima no vestiário e integração com a base

O atacante também detalhou a dinâmica interna do elenco no dia a dia. Para Gabigol, a sintonia entre os jogadores ajuda a superar momentos de oscilação, destacando o papel bem-humorado do lateral-direito Rodinei, mas fez questão de lembrar que os resultados positivos são a chave da estabilidade.

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— O que traz alegria, que traz paz, é a vitória. Ganhou, está tudo bem. Quando perde e joga mal, é muito pior. Agora, quando perde e joga bem, acho que o clima fica bom, porque você sabe que você fez o certo. Agora, é óbvio que a gente tem um cara que é o Rodinei, que aí ele é espetacular — explicou.

Segundo o artilheiro, a ausência de vaidade é outro ponto determinante para o bom ambiente e facilita a comunicação direta com os garotos promovidos da base.

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— A gente tem jogadores que são amigos dentro e fora de campo, isso também influencia. E não tem vaidade nenhuma, vaidade totalmente zero. Não importa quem faz o gol, quem é o cara da rodada, quem é o titular, quem é o reserva. O nosso grupo se comunica muito bem com os meninos da base e com os mais experientes. Então, é uma união de coisas que traz a vitória e aí fica tudo mais tranquilo. Mas a gente tem um grupo fenomenal, sem dúvida — avaliou.

Por fim, o camisa 9 ressaltou a proximidade familiar entre os jogadores e revelou, em tom descontraído, um plano do grupo para os dias de folga na Baixada Santista.

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— Eu acho que jogar com pessoas que você ama, que as famílias se conhecem, que você sai do jogo, cada um vai para a casa do outro e quando tem folga sai junto, vai no circo junto... A gente está com o projeto agora de ir na feira. Vamos pegar uma feira em Santos, ainda não saiu, mas vai sair. Comer um pastel, tomar um caldo de cana — finalizou.