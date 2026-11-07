Seleção do Paraguai é convocada com jogadores de Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio
Últimos amistosos do ano serão disputados nos dias 13 e 17 de novembro, ambos no Estádio Nacional de Singapura
A seleção do Paraguai conheceu, na manhã deste sábado (7), os 27 atletas convocados para os últimos amistosos da Data Fifa da temporada 2026. A lista do técnico Gustavo Alfaro conta com nomes que atuam no futebol brasileiro, defendendo equipes como Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio.
O clube brasileiro com mais representantes na lista da Albirroja foi o Palmeiras, com o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Maurício. Já Santos, São Paulo e Grêmio tiveram um atleta chamado cada: o atacante Gustavo Caballero, o volante Damián Bobadilla e o volante Mathías Villasanti, respectivamente.
Jogos da seleção do Paraguai
A seleção paraguaia iniciará sua participação nesta Data Fifa na próxima sexta-feira, 13 de novembro, quando enfrenta Singapura às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O duelo diante dos donos da casa marca o início da série de dois amistosos da equipe em solo asiático.
O segundo compromisso da Albirroja será na terça-feira, 17 de novembro, contra o Japão, a partir das 10h10 (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Singapura.
Jogadores convocados
Goleiros
- Orlando Gill (Lille Olympique - FRA)
- Gastón Olveira (Olimpia - PAR)
- Santiago Rojas (Nacional - PAR)
- Facundo Insfrán (Al-Wahda - EAU)
Defensores
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Omar Alderete (Sunderland-ING)
- Junior Alonso (Atlanta United-EUA)
- Clever Ferreira (Atlético Tucumán-ARG)
- Mateo Gamarra (Olimpia-PAR)
- Mauro Coronel (Nacional-PAR)
- Juan Cáceres (Dinamo Moscou-RUS)
- Alexandro Maidana (Atlético Talleres-ARG)
- Alan Benítez (Libertad-PAR)
- Damián Bobadilla (São Paulo)
Meio-campistas
- Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna-ESP)
- Eduardo Delmás (Olimpia-PAR)
- Diego Gómez (Brighton-ING)
- Maurício Magalhães (Palmeiras)
- Matías Galarza (Inter Miami-EUA)
- Mathías Villasanti (Grêmio)
- Braian Ojeda (Orlando City-EUA)
Atacantes
- Miguel Almirón (Atlanta United-EUA)
- Julio Enciso (Ipswich Town-ING)
- Gustavo Caballero (Santos)
- Allan Wlk (Lanús-ARG)
- Hugo Benítez (Nacional-PAR)
- Robert Morales (Pumas UNAM-MEX)
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