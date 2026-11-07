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Seleção do Paraguai é convocada com jogadores de Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio

Últimos amistosos do ano serão disputados nos dias 13 e 17 de novembro, ambos no Estádio Nacional de Singapura

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/11/2026 12:30
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Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, comandando treino na última Data Fifa
Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, comandando treino na última Data Fifa - (Foto: divulgação / Albiroja)

A seleção do Paraguai conheceu, na manhã deste sábado (7), os 27 atletas convocados para os últimos amistosos da Data Fifa da temporada 2026. A lista do técnico Gustavo Alfaro conta com nomes que atuam no futebol brasileiro, defendendo equipes como Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio.

O clube brasileiro com mais representantes na lista da Albirroja foi o Palmeiras, com o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Maurício. Já Santos, São Paulo e Grêmio tiveram um atleta chamado cada: o atacante Gustavo Caballero, o volante Damián Bobadilla e o volante Mathías Villasanti, respectivamente.

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Jogos da seleção do Paraguai

A seleção paraguaia iniciará sua participação nesta Data Fifa na próxima sexta-feira, 13 de novembro, quando enfrenta Singapura às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O duelo diante dos donos da casa marca o início da série de dois amistosos da equipe em solo asiático.

O segundo compromisso da Albirroja será na terça-feira, 17 de novembro, contra o Japão, a partir das 10h10 (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Singapura.

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Jogadores convocados

Goleiros

  • Orlando Gill (Lille Olympique - FRA)
  • Gastón Olveira (Olimpia - PAR)
  • Santiago Rojas (Nacional - PAR)
  • Facundo Insfrán (Al-Wahda - EAU)

Defensores

  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Omar Alderete (Sunderland-ING)
  • Junior Alonso (Atlanta United-EUA)
  • Clever Ferreira (Atlético Tucumán-ARG)
  • Mateo Gamarra (Olimpia-PAR)
  • Mauro Coronel (Nacional-PAR)
  • Juan Cáceres (Dinamo Moscou-RUS)
  • Alexandro Maidana (Atlético Talleres-ARG)
  • Alan Benítez (Libertad-PAR)
  • Damián Bobadilla (São Paulo)

Meio-campistas

  • Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna-ESP)
  • Eduardo Delmás (Olimpia-PAR)
  • Diego Gómez (Brighton-ING)
  • Maurício Magalhães (Palmeiras)
  • Matías Galarza (Inter Miami-EUA)
  • Mathías Villasanti (Grêmio)
  • Braian Ojeda (Orlando City-EUA)

Atacantes

  • Miguel Almirón (Atlanta United-EUA)
  • Julio Enciso (Ipswich Town-ING)
  • Gustavo Caballero (Santos)
  • Allan Wlk (Lanús-ARG)
  • Hugo Benítez (Nacional-PAR)
  • Robert Morales (Pumas UNAM-MEX)
Seleção do Paraguai convocada
Seleção do Paraguai convocada - (Foto: divulgação)

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