Barreal confirma que não joga mais nesta temporada após sofrer lesão
Atacante teve diagnóstico constatado nesta semana e confirmou em suas redes socias, nesta sexta-feira (6), que só retornará em 2027; veja números do atleta
O atacante Barreal, que vinha atuando de forma improvisada na lateral esquerda, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para confirmar que não jogará mais nesta temporada. Conforme noticiado pelo Lance! em primeira mão, o jogador teve uma lesão diagnosticada na parte posterior da coxa direita após exames de imagem realizados na última quarta-feira (4).
De acordo com o apurado pela reportagem, a contusão é de grau 3 no bíceps femoral, considerada a mais grave para a região muscular. Dessa forma, o atleta seguirá em tratamento no departamento médico do Peixe e voltará a campo apenas no início da próxima temporada, situação semelhante à do goleiro Gabriel Brazão.
Situação do departamento médico do Santos
O departamento médico alvinegro continua com uma lista considerável de atletas sob cuidados. O volante Willian Arão e o lateral Escobar devem voltar a treinar com bola durante o período da Data Fifa e podem pintar como opções para as rodadas finais do Brasileirão. A situação do zagueiro Lucas Veríssimo inspira mais cuidados, mas o defensor ainda mantém a meta de atuar nas duas últimas partidas do Brasileirão.
A principal novidade da semana foi o lateral-direito Vinícius Lira, que participou de atividades físicas sem bola com o restante do elenco. Formado nas categorias de base do Peixe e com apenas 19 anos, o lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano. Lira segue em fase de transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo, com previsão de treinar com bola até o fim deste mês.
Já o goleiro Gabriel Brazão segue em processo de recuperação após passar por cirurgia no ombro. O arqueiro evolui bem no tratamento, mas voltará a ser relacionado somente na temporada 2027.
Números do Barreal na temporada
Na temporada atual, o atacante conta com 48 jogos, seis gols e uma assistência. No total, Barreal está no Santos desde 2025, complentando sua segunda temporada completa pelo Alvinegro, com 88 jogos 15 gols e duas assistências.
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