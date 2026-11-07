O Santos regularizou, neste sábado (7), pendências financeiras que estavam em aberto com o elenco profissional. Os valores quitados são referentes a dois meses de direitos de imagem atrasados, salários em folha e premiações, além do adiantamento do direito de imagem de outubro, que venceria ao longo deste mês. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista "Lucas Musetti" e confirmada pelo Lance!.

O pagamento marcou a primeira atuação de Neymar Pai como novo CEO do Peixe. Oficializado no cargo na última sexta-feira (6), o empresário auxiliou a cúpula alvinegra na interlocução e na busca por soluções para viabilizar o acerto das pendências com os atletas.

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Além da gestão do novo dirigente, a NR Sports, empresa responsável pela carreira de Neymar, esteve envolvida na operação com o aporte de parte do montante necessário para honrar os compromissos, conforme noticiou o "UOL" e confirmou a reportagem.

Entenda outras ações que envolveram Neymar Pai, NR Sports e Santos

Desde o retorno de Neymar ao Santos, em 2025, o pai do atacante e a NR Sports vêm participando ativamente de melhorias na infraestrutura e na parte financeira do clube.

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Logo no início da atual passagem do atacante, Neymar Pai esteve à frente de melhorias diretas no patrimônio alvinegro, como a modernização do vestiário profissional na Vila Belmiro e reformas nas instalações do CT Rei Pelé. Outra iniciativa conduzida pelo empresário foi o novo a novo estrutura de treinamento dedicado à base e ao futebol feminino. A iniciativa contou com a intermediação do pai de Neymar e prevê um investimento de R$ 8 milhões.

Na área financeira, a parceria foi determinante para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa decorrente da compra do volante Jean Lucas junto ao Monaco, da França, realizada em 2023. A NR Sports aportou, em agosto de 2026, o valor integral para quitar o débito de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e, em contrapartida, o Peixe cedeu seis espaços publicitários no uniforme da equipe.

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A atuação conjunta também contempla melhorias no campo de jogo. O Santos tem no planejamento a troca dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé. O projeto envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports. As obras estão previstas para iniciarem em dezembro de 2026.