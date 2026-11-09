O Santos retoma os treinamentos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira (9), após três dias de folga, iniciando uma semana livre de compromissos oficiais em função da Data Fifa. No planejamento da comissão técnica para a reta final do Brasileirão, o técnico Cuca vive um cenário misto: terá a liberação de lesionados, o retorno confirmado de Neymar, mas também precisará administrar desfalques imediatos por convocações e baixas definitivas até 2027.

Desde o começo de outubro, o Peixe disputou sete confrontos e perdeu quatro atletas por contusões musculares, todas concentradas na região posterior da coxa. Além dos cuidados médicos, o clube ainda monitora a logística de jogadores cedidos às seleções sul-americanas e projeta volta do camisa 10.

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Arão e Escobar estão próximos da volta

Com seis atletas sob os cuidados do departamento médico, Willian Arão e Gonzalo Escobar são os que estão mais perto do retorno aos gramados e devem virar opções para Cuca nas últimas quatro rodadas da Série A. O volante e o lateral-esquerdo se lesionaram durante o empate contra o Atlético-MG, em 11 de outubro, e estão prestes a completar um mês afastados.

Arão trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita e iniciou a fase de transição física na última quarta-feira (4). Já Escobar, que sofreu problema semelhante na mesma região, deve avançar para o mesmo estágio dos trabalhos em campo ao longo desta semana.

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Veríssimo e Vinicius Lira podem retornar ainda este ano

Outro atleta em recuperação é o zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu a coxa direita diante do Fluminense, em 18 de outubro. O defensor segue em tratamento na fisioterapia e tem chances de figurar entre os relacionados nas duas rodadas derradeiras da temporada.

Na lateral, o jovem Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, segue evoluindo bem. O ala cumpre transição e já realiza atividades físicas no gramado, ainda sem contato com bola. A previsão do departamento de futebol é integrá-lo aos treinos normais com o restante do elenco no fim de novembro.

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Brazão e Barreal só voltam em 2027

Por outro lado, duas baixas já estão confirmadas para o restante do ano. O goleiro Gabriel Brazão, submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo, realiza trabalhos de fortalecimento na academia e fisioterapia, mas a volta aos gramados ocorrerá somente na pré-temporada de 2027.

Situação idêntica à do atacante Barreal. O argentino teve constatada uma lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa direita na última semana e confirmou publicamente em suas redes sociais, na sexta-feira (6), que não joga mais em 2026.

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Convocados devem desfalcar o Peixe diante do Coritiba

O Santos teve dois nomes chamados para a Data Fifa: o meio-campista Gabriel Bontempo, convocado por Carlo Ancelotti para o Brasil, e o atacante Gustavo Caballero, chamado por Gustavo Alfaro para o Paraguai. O Menino da Vila, inclusive, já se apresentou à concentração brasileira em Singapura neste domingo (8).

As duas seleções entram em campo no dia 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura: o Brasil joga às 7h e a Albirroja, às 10h10 (ambos no horário de Brasília). Como o Peixe entra em campo no dia seguinte (18), diante do Coritiba, pela 35ª rodada, a comissão técnica dificilmente poderá contar com a dupla por conta do desgaste e do tempo de viagem da Ásia.

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Neymar teve pena reduzida e está liberado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou recurso do Santos e reduziu a pena de Neymar por punição pela 'Lei Vini Jr.'. Com isso, ele foi suspenso por apenas uma partida por cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor e deverá enfrentar o Coritiba.

A discussão do craque com o jogador do Tricolor aconteceu no jogo disputado na Vila Belmiro, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, ele foi punido com dois jogos de suspensão. No entanto, desfalcaria o Peixe por três duelos porque recebeu o terceiro cartão amarelo.

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No entanto, o Santos entrou com recurso, julgado nesta quinta-feira (5) pelo Pleno do STJD e conseguiu diminuir a pena de Neymar. Sendo assim, o camisa 10 fica livre para enfrentar o Coxa em 18 de novembro, primeiro jogo da equipe após a Data Fifa. Punido pelo caso, o craque ficou de fora dos duelos contra Red Bull Bragantino e Palmeiras.