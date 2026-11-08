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Neymar vai renovar? Pai do craque abre o jogo e diz que primeiro precisa 'deixá-lo feliz'

Empresário destacou a importância de planejar a reta final do ano para estruturar o elenco, visando à próxima temporada

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
08/11/2026 12:20
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Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro
Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro - (Foto: Raul Baretta/ Santo FC.)

Neymar Pai, novo CEO do Santos desde a última sexta-feira (6), assumiu o cargo com metas estabelecidas nos bastidores, tendo como prioridade acelerar o planejamento da equipe para 2027.

Em entrevista ao lado do presidente Marcelo Teixeira, veiculada nas redes sociais do mandatário santista, o pai do camisa 10 comentou o futuro do atleta na Vila Belmiro. Com contrato válido até o término de 2026, o dirigente afirmou que o jogador recebe propostas em todas as janelas de transferências e detalhou o que considera fundamental para assegurar a continuidade do capitão alvinegro.

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— A gente sabe que, em todas as janelas de transferência, nós temos propostas para sair. E sempre o Neymar escolhe ficar no Santos Futebol Clube. Eu estou antecipando uma situação que, primeiro, eu preciso deixar o Neymar feliz. Entendeu? E ele ficando feliz aqui, eu consigo mantê-lo aqui — declarou Neymar Pai.

O dirigente também afirmou a necessidade de aproveitar a reta final da temporada atual para organizar a estrutura do elenco para o próximo ano. Segundo o executivo, manter nomes de peso como Gabigol, Arthur, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha dependerá diretamente de organização e entregas esportiva do clube.

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— Essa reta final, nesse movimento que nós fizemos com relação a estruturar o elenco e trazer possibilidades positivas, nos deu chance de sonhar. Qual torcedor santista hoje não sonha com a permanência desse elenco? Mas a gente precisa entregar para esses jogadores esse resultado. E a gente também precisa combinar, planejar antes e fazer certas coisas para que isso aconteça da melhor maneira para o ano que vem. Porque, se a gente planejar para o ano que vem, a gente vai ter patrocinadores, visibilidade e direitos que o Santos vai adquirir normalmente — completou o CEO alvinegro.

O planejamento ocorre em meio ao cenário eleitoral do clube. O pleito que definirá a presidência para o triênio 2027-2029 está marcado para o dia 12 de dezembro. Até o momento, três chapas de oposição estão formadas, enquanto Marcelo Teixeira ainda não confirmou oficialmente se concorrerá à reeleição.

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Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026
Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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