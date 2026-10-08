Com Coutinho, Santos está escalado para enfrentar o Flamengo
Equipes se enfrentam logo mais, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada
O Santos está pronto para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Apesar de ter o retorno de Neymar, recuperado de lesão muscular na coxa, o técnico Cuca optou por deixar o camisa 10 no banco no início do duelo.
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Além do camisa 10 alvinegro, o treinador poderá contar com outros nomes, como o de Gabriel Bontempo, que estava na Data Fifa com a Seleção Brasileira, e de Luan Peres, que retorna ao time após cumprir suspensão automática contra o São Paulo.
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Bontempo foi utilizado nos dois amistosos da Seleção durante a Data Fifa. O jogador, convocado pelo time principal pela primeira vez, atuou por 60 minutos na vitória sobre a Austrália e deu uma assistência para o gol de Vanderson. Depois, participou por 45 minutos da goleada sobre a Índia.
Após ser peça importante nesta boa fase de vitórias do Peixe na competição, uma cláusula contratual prevista no acordo de transferência de Cebolinha do Flamengo para o Santos impedirá que o camisa 7 esteja em campo nesta rodada.
Escalação do Santos:
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Coutinho, Gabigol e Barreal.
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