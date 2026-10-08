Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Coutinho, Santos está escalado para enfrentar o Flamengo

Equipes se enfrentam logo mais, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada

PorRafaela CardosoSantos (SP)
08/10/2026 18:33
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Cuca e Neymar
O atacante Neymar e o técnico Cuca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Santos está pronto para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Apesar de ter o retorno de Neymar, recuperado de lesão muscular na coxa, o técnico Cuca optou por deixar o camisa 10 no banco no início do duelo.

➡️ Gabigol vive grande fase no Santos, mas tem desafio particular contra o Flamengo

Além do camisa 10 alvinegro, o treinador poderá contar com outros nomes, como o de Gabriel Bontempo, que estava na Data Fifa com a Seleção Brasileira, e de Luan Peres, que retorna ao time após cumprir suspensão automática contra o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Santos vira palco de reencontros com velhos conhecidos do Flamengo

Bontempo foi utilizado nos dois amistosos da Seleção durante a Data Fifa. O jogador, convocado pelo time principal pela primeira vez, atuou por 60 minutos na vitória sobre a Austrália e deu uma assistência para o gol de Vanderson. Depois, participou por 45 minutos da goleada sobre a Índia.

Após ser peça importante nesta boa fase de vitórias do Peixe na competição, uma cláusula contratual prevista no acordo de transferência de Cebolinha do Flamengo para o Santos impedirá que o camisa 7 esteja em campo nesta rodada.

continua após a publicidade

Escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Coutinho, Gabigol e Barreal.

Gabigol é celebrado pelos companheiros ao marcar um dos gols do Santos sobre o Corinthians
Gabigol é celebrado pelos companheiros ao marcar um dos gols do Santos sobre o Corinthians (Foto: Raul Baretta/Santos FC).
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Flamengo

Neymar x Flamengo: relembre as vezes que o astro se declarou ao 'segundo time do coração'

Há 44 minutos
Gabigol em ação em Santos x Flamengo, 1º turno do Brasileirão de 2025

Futebol Nacional

Carrasco do Santos no passado, Gabigol pena em jogos contra o Flamengo

Há 7 horas
Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Futebol Nacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Há 8 horas
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Futebol Nacional

Adversários no Brasileirão, Santos e Flamengo lideram crescimento nas redes sociais em 2026

Há 9 horas
Gabigol

Santos

Santos vira palco de reencontros com velhos conhecidos do Flamengo

Há 11 horas
Santos-X-Flamengo-2011-Neyma

Futebol Nacional

Santos x Flamengo: 15 anos depois, por onde andam os atletas do 5×4?

Há 11 horas
Mais LANCE!
Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo

Gabigol vive grande fase no Santos, mas tem desafio particular contra o Flamengo

Neymar correndo em treino do Santos

Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'

Neymar faz sinal de positivo em treino (Fotos Raul Baretta Santos FC.

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Flamengo

nova camisa do Santos

Santos ganha nova fonte de receita com acordo intermediado pela família de Neymar

Vila Belmiro em noite de Santos x Flamengo

Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Gabigol em alta no Santos: Marcelo Teixeira revela como está a situação para 2027

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Elenco do Santos durante comemoração

Cuca prepara mudanças no Santos para duelo com o Flamengo; veja provável escalação

Cuca treinador do Santos desde março de 2026.

Além de Neymar, Cuca deve ganhar outra opção no Santos para duelo com o Flamengo

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

Marcelo Teixeira revela objetivo do Santos no Brasileirão e destaca impacto financeiro

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno

Neymar

E Neymar? Entenda os planos do Santos para o atacante contra o Flamengo

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins