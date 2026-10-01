Após retornar da Data Fifa com a seleção uruguaia de forma precoce por conta de uma lesão no punho esquerdo, Arrascaeta atualizou os torcedores do Flamengo em suas redes sociais nesta quinta-feira (1). O camisa 10 deve desfalcar o Rubro-Negro por um período de seis a oito semanas na previsão inicial, mas, apesar da fratura, a lesão no local possibilita que o atleta mantenha o condicionamento físico com outras atividades.

➡️Freitas se diz motivado com torcida exigente no Flamengo: 'É impressionante'

A operação consistiu na reposição do osso e na fixação de uma placa com parafusos, sendo conduzida pelos médicos Roberto Feres, Edson Roderjan e Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. Segundo o clube, não houve intercorrências e a previsão é de que o uruguaio receba alta ainda na noite desta quinta, caso mantenha boa evolução clínica.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Em postagem em seu Instagram, o meio-campista aparece com o braço imobilizado, ainda deitado no hospital, com a legenda: "Despertamos bem".

Veja a publicação de Arrascaeta nas redes sociais:

Arrascaeta fez publicação em suas redes sociais após cirurgia (Foto: Reprodução / Instagram)

Tempo de recuperação de Arrascaeta

O departamento médico do Flamengo estima que o prazo de recuperação de Arrascaeta leve entre seis e oito semanas. Como a lesão é no membro superior, o atleta terá liberdade de movimento para manter o condicionamento físico com os preparadores, o que pode auxiliar em um retorno mais rápido. Jogar com proteção no local está descartado, pois o tipo de fratura exige imobilização da axila até o punho, o que prejudica a biomecânica do atleta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Caso cumpra o tempo mínimo de afastamento (seis semanas), o camisa 10 desfalcará o Rubro-Negro nos jogos contra Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio e nos dois confrontos contra o Estudiantes.

Se a recuperação exigir o prazo máximo de oito semanas, Arrascaeta ficará de fora também contra Athletico-PR e Palmeiras, retornando apenas para as rodadas finais do Brasileirão e uma eventual final de Libertadores. O clube fará reavaliações diárias e radiografias periódicas para determinar o momento exato do retorno aos gramados.