O Remo oficializou, nesta quinta-feira (1º), a rescisão do contrato com o atacante Alef Manga, que estava afastado do elenco desde a reapresentação após a derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador se envolveu em uma discussão com o zagueiro Marllon, capitão do time paraense.

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A saída de Alef Manga acontece um dia depois da assessoria do atleta se posicionar publicamente sobre a condução do afastamento. De acordo com a nota, o centroavante soube que estaria fora dos planos do técnico Thiago Carpini pela imprensa. A versão dos fatos não foi comentada pelo Remo, que apenas anunciou o fim da passagem do jogador pelo Leão da Amazônia.

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— O Clube do Remo informa que o atacante Alef Manga não faz mais parte do elenco azulino para a sequência da temporada. Pelo Remo, o atleta disputou 40 partidas e marcou seis gols. O Clube deseja sucesso na continuidade de sua carreira — escreveu o clube.

Alef Manga deixa o Remo com seis gols em 40 jogos (Foto: Samara Miranda/Remo)

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Defesa de Alef Manga se posiciona

Em comunicado divulgado na última quarta-feira (30) por meio das redes sociais, Alef Manga nega que tenha ocorrido qualquer tipo de violência física entre ele e Marllon. A discussão teria sido motivada por uma troca de cobrança entre os dois após a partida da 28ª rodada do Brasileirão, no dia 19 de setembro, no vestiário do Mangueirão.

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A nota diz ainda que Alef foi surpreendido com a decisão pelo seu afastamento e que nenhum episódio de indisciplina ou situação extracampo foi registrado durante seu período no Remo. Em uma continuação do texto, é ressaltado que não há impedimento imposto em relação ao jogador para frequentar as dependências do clube.

O comunicado já dava por encerrada a passagem de Alef Manga pelo Azulino, que sai como vice-artilheiro da equipe em 2026. Foram seis gols marcados em 40 jogos, além de quatro assistências.