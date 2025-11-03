Formiga se surpreende com convocação de jogador para Seleção: 'De cair o queixo'
Jornalista avaliou a lista de Carlo Ancelotti
Após o anúncio dos 26 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o jornalista Bruno Formiga se mostrou surpreso com a presença do volante Fabinho na lista de Carlo Ancelotti.
Convocado pela última vez para a disputa da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Fabinho não esteve nos planos de todos os treinadores que sucederam Tite. No entanto, desde a chegada de Carlo Ancelotti, jogadores mais experientes voltaram a defender a Seleção Brasileira, como é o caso do volante Casemiro.
Ao lado de Bruno Guimarães, o jogador do Manchester United voltou a ser convocado e assumiu a titularidade. Recentemente, o volante declarou que Fabinho seria o reserva ideal para sua posição na Seleção Brasileira. O fato foi lembrado por Bruno Formiga após a convocação.
Segundo o jornalista, a presença do volante do Al-Ittihad é a maior surpresa da lista de Carlo Ancelotti. No entanto, Formiga concordou com a possível influência do volante Casemiro na convocação de Fabinho para a Seleção Brasileira.
- A maior surpresa para mim é o Fabinho. Ele vem de uma convocação que tem três anos. A última convocação do Fabinho foi na Copa do Mundo, no Catar. Três anos depois ele ressurge, logo depois de uma entrevista do Casemiro, em que ele fala que o melhor substituto para a posição dele é o Fabinho. E tudo bem se o Casemiro conversou e o Ancelotti abriu os olhos para algo que ele não tenha percebido, acho que um grupo é formado de influências assim também. O Fabinho é um p*** volante, não há dúvida, mas foi muito surpreendente. Quando eu falei que a gente não teria o jogador de cair o queixo, e perguntar de onde ele (Ancelotti) tirou isso, nós tivemos: Fabinho.
Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
