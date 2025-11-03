Formiga se surpreende com convocação de jogador para Seleção: 'De cair o queixo'

Após o anúncio dos 26 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o jornalista Bruno Formiga se mostrou surpreso com a presença do volante Fabinho na lista de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira

Convocado pela última vez para a disputa da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Fabinho não esteve nos planos de todos os treinadores que sucederam Tite. No entanto, desde a chegada de Carlo Ancelotti, jogadores mais experientes voltaram a defender a Seleção Brasileira, como é o caso do volante Casemiro.

Ao lado de Bruno Guimarães, o jogador do Manchester United voltou a ser convocado e assumiu a titularidade. Recentemente, o volante declarou que Fabinho seria o reserva ideal para sua posição na Seleção Brasileira. O fato foi lembrado por Bruno Formiga após a convocação.

continua após a publicidade

Segundo o jornalista, a presença do volante do Al-Ittihad é a maior surpresa da lista de Carlo Ancelotti. No entanto, Formiga concordou com a possível influência do volante Casemiro na convocação de Fabinho para a Seleção Brasileira.

➡️Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'

- A maior surpresa para mim é o Fabinho. Ele vem de uma convocação que tem três anos. A última convocação do Fabinho foi na Copa do Mundo, no Catar. Três anos depois ele ressurge, logo depois de uma entrevista do Casemiro, em que ele fala que o melhor substituto para a posição dele é o Fabinho. E tudo bem se o Casemiro conversou e o Ancelotti abriu os olhos para algo que ele não tenha percebido, acho que um grupo é formado de influências assim também. O Fabinho é um p*** volante, não há dúvida, mas foi muito surpreendente. Quando eu falei que a gente não teria o jogador de cair o queixo, e perguntar de onde ele (Ancelotti) tirou isso, nós tivemos: Fabinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

➡️Convocação de dupla do Flamengo para Seleção Brasileira leva torcedores à loucura: 'Tomara'

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)