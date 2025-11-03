menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsParceiro - r7

Formiga se surpreende com convocação de jogador para Seleção: 'De cair o queixo'

Jornalista avaliou a lista de Carlo Ancelotti

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
21:24
Bruno Formiga, comentarista da GE TV (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraBruno Formiga, comentarista da GE TV (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após o anúncio dos 26 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o jornalista Bruno Formiga se mostrou surpreso com a presença do volante Fabinho na lista de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira

Convocado pela última vez para a disputa da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Fabinho não esteve nos planos de todos os treinadores que sucederam Tite. No entanto, desde a chegada de Carlo Ancelotti, jogadores mais experientes voltaram a defender a Seleção Brasileira, como é o caso do volante Casemiro.

Ao lado de Bruno Guimarães, o jogador do Manchester United voltou a ser convocado e assumiu a titularidade. Recentemente, o volante declarou que Fabinho seria o reserva ideal para sua posição na Seleção Brasileira. O fato foi lembrado por Bruno Formiga após a convocação.

continua após a publicidade

Segundo o jornalista, a presença do volante do Al-Ittihad é a maior surpresa da lista de Carlo Ancelotti. No entanto, Formiga concordou com a possível influência do volante Casemiro na convocação de Fabinho para a Seleção Brasileira.

➡️Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'

- A maior surpresa para mim é o Fabinho. Ele vem de uma convocação que tem três anos. A última convocação do Fabinho foi na Copa do Mundo, no Catar. Três anos depois ele ressurge, logo depois de uma entrevista do Casemiro, em que ele fala que o melhor substituto para a posição dele é o Fabinho. E tudo bem se o Casemiro conversou e o Ancelotti abriu os olhos para algo que ele não tenha percebido, acho que um grupo é formado de influências assim também. O Fabinho é um p*** volante, não há dúvida, mas foi muito surpreendente. Quando eu falei que a gente não teria o jogador de cair o queixo, e perguntar de onde ele (Ancelotti) tirou isso, nós tivemos: Fabinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

➡️Convocação de dupla do Flamengo para Seleção Brasileira leva torcedores à loucura: 'Tomara'

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Ancelotti convocação Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para Data Fifa de novembro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias