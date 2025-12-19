Athletico ajusta detalhes para ampliar contrato de Odair Hellmann

O Athletico está próximo de ampliar o contrato do técnico Odair Hellmann. O comandante tem acordo com o Furacão até maio de 2026.

Odair Hellmann, 48 anos, encaminhou a extensão do vínculo para o final de 2026. O treinador pretendia ampliar até 2027, mas cedeu nas últimas conversas durante a semana, com o presidente Mario Celso Petraglia, junto com o empresário dele.

Essa renovação foi necessária por conta das mudanças do calendário, anunciada pela CBF em outubro. O Brasileirão, por exemplo, começará no final de janeiro, e as partes decidiram antecipar o movimento para planejar a temporada que vem.

Há oito dias, por exemplo, o Internacional chegou a procurar o técnico novamente após a permanência na Série A. Esse contato já tinha sido feito durante o Brasileirão após a demissão de Roger Machado.

Nas duas ocasiões, Odair Hellmann agradeceu a lembrança e indicou que a intenção era de permanecer no CT do Caju. O Colorado, então, fechou com Ramon Díaz na primeira vez e agora com Paulo Pezzolano para 2026.

Além do Inter, clubes da Arábia Saudita também o sondaram. Nenhum deles, contudo, realizou proposta formal.

Odair Hellmann no Athletico

Contratado em maio, na vaga de Maurício Barbieri, Odair Hellmann viveu altos e baixos. O Athletico chegou a ficar sete jogos sem vencer na temproada, mas se recuperou no segundo semestre e terminou na segunda colocação da Série B.

Já na Copa do Brasil, o Furacão parou nas oitavas de final para o Corinthians. No torneio mata-mata, ele assumiu na terceira fase e passou pelo São Paulo antes da eliminação.

No comando rubro-negro, Odair Hellmann fechou o ano com 17 vitórias, sete empates e 10 derrotas em 34 jogos. O aproveitamento foi de 56,8%.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.