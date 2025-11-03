Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação: 'Insistência bizarra'
Treinador divulgou os 26 jogadores para a próxima Data-Fifa nesta segunda-feira (3)
A convocação do treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, foi alvo de críticas. Jornalistas questionaram a presença do atacante Richarlison, do Tottenham, entre os selecionados da lista divulgada nesta segunda-feira (3). Ele e mais 25 atletas vão defender o Brasil nos próximos dias 15 e 18 de novembro, contra Senegal e Tunísia, pela última Data-Fifa de 2025.
Richarlison vive momento em baixa no Tottenham. Na atual temporada, o atacante atuou em 16 jogos, tendo marcado apenas três gols e dado duas assistências pelos Spurs.
O atual momento do jogador fez alguns jornalistas se manifestarem publicamente contra a convocação. Ao criticar a presença do atacante, alguns nomes foram citados como possíveis substitutos. Tratam-se de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Matheus Pereira, do Manchester United.
Convocação da Seleção
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
