Fora de Campo

Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação: 'Insistência bizarra'

Treinador divulgou os 26 jogadores para a próxima Data-Fifa nesta segunda-feira (3)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
17:05
Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A convocação do treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, foi alvo de críticas. Jornalistas questionaram a presença do atacante Richarlison, do Tottenham, entre os selecionados da lista divulgada nesta segunda-feira (3). Ele e mais 25 atletas vão defender o Brasil nos próximos dias 15 e 18 de novembro, contra Senegal e Tunísia, pela última Data-Fifa de 2025.

Richarlison vive momento em baixa no Tottenham. Na atual temporada, o atacante atuou em 16 jogos, tendo marcado apenas três gols e dado duas assistências pelos Spurs.

O atual momento do jogador fez alguns jornalistas se manifestarem publicamente contra a convocação. Ao criticar a presença do atacante, alguns nomes foram citados como possíveis substitutos. Tratam-se de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Matheus Pereira, do Manchester United.

Convocação da Seleção

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
Carlo Ancelotti é o atual treinador da Seleção Brasileira e convocou 26 jogadores para a próxima Data-Fifa de 2025 (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)

