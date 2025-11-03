Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti divulgou lista de 26 jogadores para a próxima Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia aproveitou a convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira para provocar o Sport, clube que revelou o lateral-esquerdo. O jogador, que se transferiu para o Tricolor baiano sem custos em 2023 após o término de seu contrato com o time pernambucano, foi chamado nesta segunda-feira (3) pelo técnico Carlo Ancelotti para defender o Brasil na próxima Data Fifa.
Flamengo tem dois convocados para a Seleção Brasileira; veja os valores de mercado
Lance! Biz
Virginia comemora convocação de Vini Jr ao lado de jogador da Seleção Brasileira
Fora de Campo
Ana Thaís aponta problema da Seleção Brasileira e cita jogador do Flamengo: ‘Faz falta’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha
Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial do Bahia destacou a expressão "frete grátis" ao celebrar a convocação do atleta, fazendo referência direta à forma como o jogador chegou a Salvador há dois anos. Veja abaixo:
A transferência de Juba ocorreu após o Bahia manifestar interesse no atleta e, diante da impossibilidade de acordo com o Sport, optar pela assinatura de um pré-contrato quando o jogador estava em final de vínculo com o Leão da Ilha. A negociação gerou grande repercussão no futebol nordestino, especialmente por envolver clubes com rivalidade regional.
O lateral-esquerdo recebeu a notícia da convocação em sua residência, durante período de folga que passava com amigos e familiares. Esta será a primeira vez que Luciano Juba defenderá a Seleção Brasileira.
Antes de se apresentar para os compromissos internacionais, o jogador permanecerá à disposição de Rogério Ceni para os jogos do Bahia contra Atlético-MG e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Como não há partidas do Tricolor programadas durante a Data Fifa, Juba não desfalcará a equipe baiana.
A Seleção Brasileira enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, sábado, às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, na terça-feira (18), o Brasil jogará contra a Tunísia às 16h30 (também no horário de Brasília).
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias