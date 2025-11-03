Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira

O Bahia aproveitou a convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira para provocar o Sport, clube que revelou o lateral-esquerdo. O jogador, que se transferiu para o Tricolor baiano sem custos em 2023 após o término de seu contrato com o time pernambucano, foi chamado nesta segunda-feira (3) pelo técnico Carlo Ancelotti para defender o Brasil na próxima Data Fifa.

Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial do Bahia destacou a expressão "frete grátis" ao celebrar a convocação do atleta, fazendo referência direta à forma como o jogador chegou a Salvador há dois anos. Veja abaixo:

A transferência de Juba ocorreu após o Bahia manifestar interesse no atleta e, diante da impossibilidade de acordo com o Sport, optar pela assinatura de um pré-contrato quando o jogador estava em final de vínculo com o Leão da Ilha. A negociação gerou grande repercussão no futebol nordestino, especialmente por envolver clubes com rivalidade regional.

O lateral-esquerdo recebeu a notícia da convocação em sua residência, durante período de folga que passava com amigos e familiares. Esta será a primeira vez que Luciano Juba defenderá a Seleção Brasileira.

Antes de se apresentar para os compromissos internacionais, o jogador permanecerá à disposição de Rogério Ceni para os jogos do Bahia contra Atlético-MG e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Como não há partidas do Tricolor programadas durante a Data Fifa, Juba não desfalcará a equipe baiana.

A Seleção Brasileira enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, sábado, às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, na terça-feira (18), o Brasil jogará contra a Tunísia às 16h30 (também no horário de Brasília).

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)