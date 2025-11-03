menu hamburguer
Fora de Campo

Clube da Série A provoca rival após convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti divulgou lista de 26 jogadores para a próxima Data Fifa

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
20:05
AO VIVO assista à entrevista de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção
imagem cameraCarlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (3) (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia aproveitou a convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira para provocar o Sport, clube que revelou o lateral-esquerdo. O jogador, que se transferiu para o Tricolor baiano sem custos em 2023 após o término de seu contrato com o time pernambucano, foi chamado nesta segunda-feira (3) pelo técnico Carlo Ancelotti para defender o Brasil na próxima Data Fifa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial do Bahia destacou a expressão "frete grátis" ao celebrar a convocação do atleta, fazendo referência direta à forma como o jogador chegou a Salvador há dois anos. Veja abaixo:

A transferência de Juba ocorreu após o Bahia manifestar interesse no atleta e, diante da impossibilidade de acordo com o Sport, optar pela assinatura de um pré-contrato quando o jogador estava em final de vínculo com o Leão da Ilha. A negociação gerou grande repercussão no futebol nordestino, especialmente por envolver clubes com rivalidade regional.

O lateral-esquerdo recebeu a notícia da convocação em sua residência, durante período de folga que passava com amigos e familiares. Esta será a primeira vez que Luciano Juba defenderá a Seleção Brasileira.

Antes de se apresentar para os compromissos internacionais, o jogador permanecerá à disposição de Rogério Ceni para os jogos do Bahia contra Atlético-MG e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Como não há partidas do Tricolor programadas durante a Data Fifa, Juba não desfalcará a equipe baiana.

A Seleção Brasileira enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, sábado, às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, na terça-feira (18), o Brasil jogará contra a Tunísia às 16h30 (também no horário de Brasília).

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti,
O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti, apresentou os 26 nomes para a próxima Data Fifa (Foto: Saulo Angelo/Thenews2/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

