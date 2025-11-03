menu hamburguer
Vasco

Ancelotti elogia Paulo Henrique e volta a convocar lateral do Vasco para a Seleção

Jogador foi um dos destaques do Brasil na última Data Fifa

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
16:57
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti voltou a destacar o bom momento do lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, após incluí-lo pela segunda vez consecutiva na convocação da Seleção Brasileira. Esta é a antepenúltima lista antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, e o nome do jogador começa a ganhar força para estar entre os escolhidos para o Mundial.

Ancelotti acompanhou de perto a vitória do São Paulo sobre o Vasco neste domingo (2), em São Januário, e elogiou o desempenho do atleta.

- O Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação, marcou um gol, jogou bem contra o Japão e eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi uma boa partida dele, foi em geral uma boa partida, com o Vasco da Gama que jogou bem na primeira parte, o São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas - afirmou o treinador.

Paulo Henrique abriu o placar para o Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Paulo Henrique abriu o placar para o Brasil contra o Japão no último amistoso da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nas redes sociais, Paulo Henrique comemorou a nova oportunidade de defender a Seleção.

- Muito honrado em ser novamente convocado para defender a Seleção Brasileira! Agradeço muito a Deus, minha família e todos que estão sempre na torcida por mim! E ao Vasco, é claro, por me ajudar a concretizar tudo isso! Sem vocês, nada disso seria possível! - escreveu o lateral.

Com Paulo Henrique no elenco, o Brasil voltará a campo no dia 15 de novembro para enfrentar o Senegal. Na sequência, a equipe de Ancelotti encara a Tunísia no dia 18, em mais uma oportunidade de observação antes da definição dos nomes que representarão o país na Copa do Mundo de 2026.

