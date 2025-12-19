Vasco ou Corinthians? Comentaristas elegem favorito para a final da Copa do Brasil
Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (21)
De olho na grande final da Copa do Brasil, os comentaristas do programa "Jogo Aberto" elegeram o favorito e quem será o craque do segundo jogo entre Vasco e Corinthians, que acontece no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
Durante o programa exibido ao vivo na Band, os comentaristas começaram as previsões elegendo o jovem Rayan como o craque da grande final. Com três votos da bancada, a joia vascaína foi escolhida como possível destaque desta decisão, à frente de Hugo Souza, que recebeu dois votos, Memphis Depay, que teve um voto, e Léo Jardim, que fechou a contagem.
Analisando um provável placar para a decisão, os comentaristas dividiram opiniões. Para Renata Fan, Edu Dracena, Ewerton Guimarães e João Pedro Sgarbi, o Vasco vence a partida e será o grande campeão da Copa do Brasil. Por outro lado, Chico Garcia e Ronaldo Giovanelli acreditam em vitória do Corinthians durante os 90 minutos. Já João Paulo Capellanes e Marco Aurélio Cunha cravaram empate no tempo normal, com o Timão levando a melhor nos pênaltis.
Confira os palpites para a final entre Vasco e Corinthians
Edu Dracena - 1 a 0 Vasco.
João Paulo Capellanes - 0 a 0 e Corinthians campeão nos pênaltis.
Marco Aurélio Cunha - 1 a 1 e Corinthians campeão nos pênaltis.
Chico Garcia - 2 a 1 Corinthians.
Ewerton Guimarães - 2 a 1 Vasco.
Ronaldo Giovanelli - 3 a 0 Corinthians
João Pedro Sgarbi - 2 a 1 Vasco.
Renata Fan - 2 a 1 Vasco.
Título da Copa do Brasil será decidido no Maracanã
Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
