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Em noite de pouca criatividade, Wesley Natã dá resposta e vira boa notícia para o Fluminense

Jovem de Xerém criou uma das melhores chances do Tricolor no clássico e voltou a aproveitar poucos minutos em campo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 14:05
Atualizado há 0 minutos
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Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo
Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Com um time misto, o Fluminense teve dificuldades para criar oportunidades na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (11), no Maracanã. Marcão recorreu a nomes como Hulk, Ganso e Savarino durante o segundo tempo, mas foi Wesley Natã, uma das últimas apostas do treinador, quem conseguiu construir uma das melhores chances de empate. O jovem formado em Xerém entrou na reta final e precisou de poucos minutos para mostrar personalidade.

A jogada aconteceu já nos instantes finais. Pela direita, Wesley recebeu a bola diante de Alex Sandro e, sem sequer tocá-la, enganou o lateral com uma finta de corpo. Ganhou o corredor, avançou e cruzou para a área. A defesa do Flamengo não conseguiu afastar completamente, e a bola sobrou para Kevin Serna, que finalizou e parou em uma grande defesa de Rossi.

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➡️Análise: Fluminense sofre com pressão do Flamengo e encontra pouco espaço para atacar no Fla-Flu

Foi uma jogada individual que destoou da produção ofensiva do Fluminense ao longo do clássico. O Tricolor sofreu com a pressão rubro-negra e encontrou dificuldades para fazer a bola chegar aos atacantes em condições favoráveis

➡️Marcão explica time misto no Fla-Flu e critica arbitragem: 'Com a imagem não dá para brigar'.

Wesley Natã aproveita oportunidades no Fluminense contra Coritiba e Flamengo

Na quinta-feira (8), diante do Coritiba, Wesley também entrou nos minutos finais e incendiou o ataque tricolor. Participou de boas jogadas, quase marcou seu primeiro gol pela equipe profissional e deu uma bela assistência para Lucho Acosta fechar a goleada por 4 a 0.

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Em dois jogos consecutivos, o atacante mostrou uma característica que pode ser importante para Marcão: a disposição para enfrentar a marcação e tentar jogadas individuais, mesmo com pouco tempo em campo. À disposição do treinador, só Soteldo tem virtude parecida, e o venezuelano não vive grande momento.

O protagonismo tem relação com o trabalho desenvolvido nas categorias de base. Em setembro, Wesley marcou um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Carioca Sub-20, depois de passar por dois marcadores e finalizar no ângulo. Na comemoração, Fred deixou a área técnica e correu até a linha de fundo para abraçar o atacante.

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De garoto tímido a liderança em Xerém

A reportagem do Lance! buscou os bastidores do jovem na base. Wesley recebe atenção especial de Fred durante a transição entre o Sub-20 e a equipe profissional. O ex-atacante estimula o jovem a assumir responsabilidades e acompanha de perto seu desenvolvimento.

Nos bastidores de Xerém, o atacante é descrito como brincalhão e dedicado. Antes tímido e de poucas palavras, ganhou confiança e passou a exercer papel de liderança entre os jogadores da geração de 2008. Em 2025, chegou a utilizar a braçadeira de capitão do Sub-17 em algumas oportunidades.

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Outro ponto valorizado internamente é a postura diante das constantes mudanças de categoria. Wesley encara com naturalidade as idas e vindas entre a base e o profissional, sem demonstrar resistência quando precisa retornar ao Sub-20 para ganhar minutos.

O atacante chegou ao Fluminense em 2017, pelo futsal, e construiu sua trajetória em Xerém. Foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024, além de conquistar o Sul-Americano da categoria com a Seleção Brasileira em 2025. No mesmo ano, tornou-se o primeiro jogador da geração de 2008 a estrear pelo profissional tricolor.

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Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo
Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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