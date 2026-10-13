Gabriel Jesus pode se isolar como o quarto brasileiro com mais gols na Champions League
Jogador está empatado com Rivaldo em lista histórica
O atacante Gabriel Jesus é um dos destaques neste início de temporada após se transferir para o Barcelona. Em seus primeiros cinco jogos pelo clube espanhol, o brasileiro já soma três gols, sendo um deles em sua estreia no Camp Nou, na primeira rodada da Champions League 2026/27, contra o Feyenoord, da Holanda. Nesta terça-feira (13), no confronto contra o Galatasaray, da Turquia, Jesus pode se tornar isoladamente o quarto brasileiro com mais gols na história da competição, ultrapassando Rivaldo, que também soma os mesmos 27 gols.
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Uma das principais características de sua carreira, a eficiência também tem se destacado no novo desafio de Jesus na Espanha. O atacante precisou apenas de cinco jogos — 133 minutos — para marcar seus primeiros três gols, com uma média de um gol a cada 44 minutos. Na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe no último sábado, o atacante foi um dos melhores jogadores em campo e marcou o segundo gol da partida.
Empatado com Rivaldo na quarta colocação entre os brasileiros com mais gols na Champions League, Jesus precisou de apenas 59 jogos para marcar 27 gols no torneio. Em contrapartida, o campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2002 precisou de 73 jogos para alcançar a mesma marca.
Gabriel Jesus em uma lista histórica na Champions League
Caso Gabriel marque seu 28º gol na competição, o atacante fica apenas a dois gols do Top-3 na artilharia, composto por Kaká, com 30 gols, Vini Jr, com 34, e Neymar Jr, que soma 43 gols e ainda é o brasileiro com mais gols no torneio.
O atacante do Barcelona também busca, por meio da boa fase, vestir a camisa 9 da seleção brasileira novamente. Em entrevista, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, revelou que Jesus está no radar da comissão técnica para possíveis convocações no futuro. Pelo Brasil, o atleta também é o quarto jogador em atividade com mais gols pela Amarelinha. Ao todo, são 19 gols e 13 assistências em 64 jogos.
Em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (12), Hansi Flick, atual técnico da equipe catalã, elogiou o comprometimento do brasileiro e o definiu como uma "pequena surpresa". Assim como no sábado, Jesus deve ser titular devido à lesão do atacante Raphinha, que está com um edema na coxa direita.
O título da competição não é apenas um objetivo do brasileiro. O Barcelona, que vem batendo na trave nos últimos anos, vê o avanço para as fases finais da competição como uma das principais metas da temporada.
Top 10 brasileiros com mais gols na história da Champions League:
1º — Neymar: 43 gols em 81 jogos
2º — Vinícius Júnior: 34 gols em 83 jogos
3º — Kaká: 30 gols em 86 jogos
4º — Rivaldo: 27 gols em 73 jogos
4º — Gabriel Jesus: 27 gols em 58 jogos
5º — Rodrygo: 26 gols em 69 jogos
6º — Jardel: 25 gols em 46 jogos
7º — Giovane Élber: 24 gols em 69 jogos
9º — Roberto Firmino: 22 gols em 57 jogos
10º — Luiz Adriano: 21 gols em 47 jogos
10º — Raphinha: 21 gols em 34 jogos
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