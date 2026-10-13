O atacante Gabriel Jesus é um dos destaques neste início de temporada após se transferir para o Barcelona. Em seus primeiros cinco jogos pelo clube espanhol, o brasileiro já soma três gols, sendo um deles em sua estreia no Camp Nou, na primeira rodada da Champions League 2026/27, contra o Feyenoord, da Holanda. Nesta terça-feira (13), no confronto contra o Galatasaray, da Turquia, Jesus pode se tornar isoladamente o quarto brasileiro com mais gols na história da competição, ultrapassando Rivaldo, que também soma os mesmos 27 gols.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Uma das principais características de sua carreira, a eficiência também tem se destacado no novo desafio de Jesus na Espanha. O atacante precisou apenas de cinco jogos — 133 minutos — para marcar seus primeiros três gols, com uma média de um gol a cada 44 minutos. Na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe no último sábado, o atacante foi um dos melhores jogadores em campo e marcou o segundo gol da partida.

continua após a publicidade

Empatado com Rivaldo na quarta colocação entre os brasileiros com mais gols na Champions League, Jesus precisou de apenas 59 jogos para marcar 27 gols no torneio. Em contrapartida, o campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2002 precisou de 73 jogos para alcançar a mesma marca.

Gabriel Jesus em uma lista histórica na Champions League

Caso Gabriel marque seu 28º gol na competição, o atacante fica apenas a dois gols do Top-3 na artilharia, composto por Kaká, com 30 gols, Vini Jr, com 34, e Neymar Jr, que soma 43 gols e ainda é o brasileiro com mais gols no torneio.

continua após a publicidade

O atacante do Barcelona também busca, por meio da boa fase, vestir a camisa 9 da seleção brasileira novamente. Em entrevista, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, revelou que Jesus está no radar da comissão técnica para possíveis convocações no futuro. Pelo Brasil, o atleta também é o quarto jogador em atividade com mais gols pela Amarelinha. Ao todo, são 19 gols e 13 assistências em 64 jogos.

Gabriel Jesus em ação na sua estreia pelo Barcelona (Foto: Reprodução/AFP)

Em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (12), Hansi Flick, atual técnico da equipe catalã, elogiou o comprometimento do brasileiro e o definiu como uma "pequena surpresa". Assim como no sábado, Jesus deve ser titular devido à lesão do atacante Raphinha, que está com um edema na coxa direita.

continua após a publicidade

O título da competição não é apenas um objetivo do brasileiro. O Barcelona, que vem batendo na trave nos últimos anos, vê o avanço para as fases finais da competição como uma das principais metas da temporada.

Top 10 brasileiros com mais gols na história da Champions League:

1º — Neymar: 43 gols em 81 jogos

2º — Vinícius Júnior: 34 gols em 83 jogos

3º — Kaká: 30 gols em 86 jogos

4º — Rivaldo: 27 gols em 73 jogos

4º — Gabriel Jesus: 27 gols em 58 jogos

5º — Rodrygo: 26 gols em 69 jogos

6º — Jardel: 25 gols em 46 jogos

7º — Giovane Élber: 24 gols em 69 jogos

9º — Roberto Firmino: 22 gols em 57 jogos

10º — Luiz Adriano: 21 gols em 47 jogos

10º — Raphinha: 21 gols em 34 jogos

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.