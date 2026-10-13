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Análise: entre resultado e estatísticas enganosas, Cruzeiro é punido por uma grande fragilidade

Cruzeiro criou mais, mas sofreu com a bola aérea do Bragantino

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 06:37
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Gol do Bragantino contra o Cruzeiro
Gol do Bragantino contra o Cruzeiro(Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Antes da partida entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro, o Lance! destacou que os paulistas, em seus últimos cinco jogos, precisavam de três vezes mais finalizações para marcar do que os mineiros. Em Bragança Paulista, essa projeção não se confirmou.

Contra a Raposa, o Massa Bruta precisou, em média, de cinco finalizações para marcar, menos da metade do recorte anterior, que indicava 22. Enquanto isso, a equipe celeste, que precisava de 7,7 finalizações, necessitou de 12,5.

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Estatísticas mostram jogo equilibrado entre Bragantino e Cruzeiro

No geral, as estatísticas do jogo mostram um confronto muito equilibrado, mas com o Cruzeiro tendo mais volume em praticamente quase todos os aspectos: mais gols esperados (2,74 xG contra 2,61 xG), grandes chances (5x3), chutes (25x20), finalizações ao gol (13x10) e menos defesas (7x11).

No entanto, a Raposa sofreu com uma grande fragilidade, admitida pelo treinador Artur Jorge: os escanteios. Foram mais dois para a conta. Dos 39 gols sofridos pela equipe com o treinador, 17,9% tiveram origem em escanteios.

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– Não há uma explicação simples para isso, detectamos que é um problema nosso. Tem relação com os adversários; jogamos contra a equipe mais alta do Brasileirão. Uma eficácia enorme, dois gols em dois escanteios, sem terem sofrido antes. Difícil encontrar justificativa. São momentos do jogo em que mostramos fragilidade. Essa equipe aproveita muito as bolas paradas. Em 15 minutos, cedemos gols idênticos, em escanteios. O adversário foi mais forte. Não foi falta de trabalho, mas temos essa vulnerabilidade – analisou Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

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Estatísticas do Cruzeiro contra o Bragantino (Foto: Reprodução; Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Papel de Tiago Volpi na partida

Grande personagem do jogo, Tiago Volpi fez 11 defesas, evitando 2,38 gols. Duas delas foram decisivas. Aos 33 minutos, quando o jogo estava 3 a 0, Matheus Pereira teve ótima chance na pequena área, com xG 0,54 e xGOT 0,79 (probabilidade de um chute que foi em direção ao gol resultar em gol). Nos acréscimos, Gerson também teve ótima oportunidade, que parou no arqueiro, com xGOT 0,74. Ou seja, evitou que a Raposa empatasse o jogo no primeiro tempo.

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Além disso, Tiago Volpi foi o jogador em campo com mais bolas longas (20), acertando 70%. Os lançamentos do goleiro foram a principal estratégia de contra-ataque do Bragantino. Eles originaram o terceiro e o quarto gol do Massa Bruta, além de um tento anulado por impedimento.

Estatísticas Volpi contra o Cruzeiro
Estatísticas Volpi contra o Cruzeiro (Foto: Reprodução Sofascore)
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