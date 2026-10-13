Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospecto

O Atlético inicia sua caminhada na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. Com os uruguaios pelo caminho, o Galo tem um retrospecto equilibrado contra equipes do país vizinho, marcado por confrontos acirrados ao longo da história.

Ao todo, o Atlético disputou 14 partidas contra times uruguaios, considerando jogos pela extinta Copa Mercosul, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. O retrospecto é de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 52,4%.

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O primeiro confronto do Galo contra uma equipe uruguaia aconteceu em 14 de março de 2000, pela fase de grupos da Libertadores. No Mineirão, o time mineiro venceu o Bella Vista por 2 a 1, com dois gols do atacante Guilherme.

O duelo mais recente foi contra o Juventud de Las Piedras, pela fase de grupos da edição de 2026 da Copa Sul-Americana. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, com gols atleticanos marcados por Vitor Hugo e Alan Minda.

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Desempenho do Atlético como mandante anima

Quando atua em casa contra equipes uruguaias, o Atlético apresenta números positivos. Em sete partidas disputadas como mandante, o Galo conquistou cinco vitórias, empatou uma vez e sofreu apenas uma derrota.

O retrospecto representa um aproveitamento de 76,2% dos pontos disputados, com o time alvinegro buscando manter o bom desempenho diante do Montevideo City Torque.

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Atlético x equipes uruguaias

14/05/2024 - Peñarol 2 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2024 23/04/2024 - Atlético 3 x 2 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores 2024 23/04/2019 - Atlético 0 x 1 Nacional - Fase de grupos da Libertadores 2019 12/03/2019 - Nacional 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2019 27/02/2019 - Atlético 0 x 0 Defensor - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019 20/02/2019 - Defensor 0 x 2 Atlético - Terceira fase eliminatória da Libertadores 2019 12/02/2019 - Atlético 3 x 2 Danubio - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019 05/02/2019 - Danubio 2 x 2 Atlético - Segunda fase eliminatória da Libertadores 2019 27/09/2000 - Peñarol 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000 23/08/2000 - Atlético 2 x 1 Peñarol - Fase de grupos da Copa Mercosul 2000 18/04/2000 - Bella Vista 1 x 0 Atlético - Fase de grupos da Libertadores 2000 14/03/2000 - Atlético 2 x 1 Bella Vista - Fase de grupos da Libertadores 2000 16/04/2026 - Atlético 2 x 1 Juventud de Las Piedras - Fase de grupos da Sul-Americana 2026 05/05/2026 - Juventud de Las Piedras 2 x 2 Atlético - Fase de grupos da Sul-Americana 2026

Atlético x Montevideo City Torque

O Atlético recebe o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (14), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto de volta será disputado na próxima quarta-feira (21), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.