Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'

Atacante e liderança do Cruzeiro, Kaio Jorge foi o único jogador celeste a falar com a imprensa na zona mista após a derrota da Raposa por 4 a 2 para o Bragantino. O atleta avaliou o resultado e afirmou que o time fez uma partida ruim coletivamente.

– Meu medo era esse. Fizemos uma grande partida contra o São Paulo, mas uma partida horrível hoje coletivamente. Não conseguimos nossas melhores virtudes, circular a bola, finalizar o tempo todo. Pecamos em algumas coisas, na marcação também. Agora é esquecer esse jogo, temos um jogo difícil contra o Grêmio – analisou o atacante.

continua após a publicidade

– Exatamente, estamos vivendo altos e baixos, jogos bons e ruins. Meu medo era esse, precisamos de uma sequência de jogos bons para convencer os torcedores e nós jogadores. Estamos jogando em alto nível, temos que jogar sempre bem – disse Kaio Jorge após a derrota do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

continua após a publicidade

Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.