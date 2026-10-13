Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'
O atacante ressaltou que tinha medo do time ir mal depois de vencer o São Paulo
Atacante e liderança do Cruzeiro, Kaio Jorge foi o único jogador celeste a falar com a imprensa na zona mista após a derrota da Raposa por 4 a 2 para o Bragantino. O atleta avaliou o resultado e afirmou que o time fez uma partida ruim coletivamente.
– Meu medo era esse. Fizemos uma grande partida contra o São Paulo, mas uma partida horrível hoje coletivamente. Não conseguimos nossas melhores virtudes, circular a bola, finalizar o tempo todo. Pecamos em algumas coisas, na marcação também. Agora é esquecer esse jogo, temos um jogo difícil contra o Grêmio – analisou o atacante.
– Exatamente, estamos vivendo altos e baixos, jogos bons e ruins. Meu medo era esse, precisamos de uma sequência de jogos bons para convencer os torcedores e nós jogadores. Estamos jogando em alto nível, temos que jogar sempre bem – disse Kaio Jorge após a derrota do Cruzeiro.
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Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.
O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
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