Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Simulador: veja como foi a 30ª rodada do Brasileirão e cenários

Flamengo mantém liderança, mas Palmeiras segue na cola

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 04:30
Favorite o Lance! no Google
Alviverde é vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro mexeu nas disputas pelas primeiras posições e contra o rebaixamento. Flamengo e Palmeiras venceram seus clássicos e mantiveram a corrida pelo título separada por apenas um ponto, enquanto Athletico-PR e Fluminense seguem na briga pelo G-4. Na parte de baixo, Corinthians, Internacional, Grêmio, Remo e Chapecoense aparecem envolvidos diretamente na luta contra a queda.

🎲 SIMULE AS RODADAS FINAIS DO BRASILEIRÃO

A rodada ainda teve três partidas disputadas nesta segunda-feira (12). O Coritiba empatou por 1 a 1 com o Botafogo, enquanto a Chapecoense perdeu por 4 a 1 para o Athletico-PR. Já o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2.

continua após a publicidade

Flamengo e Palmeiras seguem separados por um ponto

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã e chegou aos 64 pontos, mantendo a liderança do Brasileirão. O Palmeiras também fez sua parte no clássico paulista e goleou o Corinthians por 4 a 1, alcançando 63 pontos. Com oito rodadas restantes, os dois continuam como os principais candidatos ao título.

O cenário deixa a disputa aberta para as últimas rodadas. O Flamengo tem uma vantagem mínima sobre o rival, enquanto o Palmeiras ainda terá confrontos importantes pela frente, incluindo o duelo direto contra o Rubro-Negro. Os dois também precisam administrar a pressão de uma reta final em que cada tropeço pode mudar a liderança.

continua após a publicidade
Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo
Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Athletico-PR ganha força na briga pelo G-4

O Athletico-PR goleou a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá e chegou aos 53 pontos, assumindo a terceira colocação. A equipe paranaense ultrapassou o Fluminense, que permaneceu com 51 pontos após a derrota para o Flamengo.

Cruzeiro e Bahia aparecem logo atrás. O Bahia soma 49 pontos após vencer o Mirassol por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro permanece com 48 pontos depois da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino. Assim, o resultado do duelo entre Bragantino e Cruzeiro alterou a configuração da parte de cima da tabela.

continua após a publicidade
Viveros comemorando o gol contra o Botafogo
Viveros comemora gol contra o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Briga contra o Z-4 fica mais acirrada

Na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento envolve diversas equipes. O Coritiba chegou aos 39 pontos após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, que soma 36. O Vasco também tem 35 pontos, enquanto o Vitória aparece com 36 e o Mirassol acumula 33.

O Corinthians é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4. O Grêmio aparece na 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto Remo, com 25, e Chapecoense, com 18, completam a zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Com oito rodadas restantes, a disputa pela permanência segue aberta. Corinthians, Internacional e Grêmio estão separados por apenas um ponto, enquanto Vasco, Mirassol e Vitória também precisam manter a regularidade para evitar uma aproximação dos últimos colocados.

Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Simule os próximos cenários do Brasileirão

Com a liderança definida por apenas um ponto e a parte de baixo ainda embolada, os próximos resultados podem provocar mudanças importantes na classificação. O Flamengo tenta sustentar a vantagem sobre o Palmeiras, enquanto Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro disputam posições na parte de cima.

continua após a publicidade

Na luta contra o rebaixamento, Botafogo, Coritiba, Corinthians, Internacional e Grêmio ainda precisam somar pontos para abrir distância da zona. Remo e Chapecoense, por outro lado, terão de reagir nas últimas rodadas para diminuir a diferença para os concorrentes.

Tabela do Brasileirão - 30ª rodada (Arte: Lance!)
Tabela do Brasileirão - 30ª rodada (Arte: Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Kaio Jorge contra o Bragantino

Cruzeiro

Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'

Há 4 horas
Artur Jorge em Bragança

Cruzeiro

Artur Jorge analisa gols 'iguais' sofridos pelo Cruzeiro

Há 4 horas
Gerson em Bragança Paulista

Cruzeiro

Gerson reage à derrota do Cruzeiro para o Bragantino

Há 4 horas
Artur Jorge em Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota

Há 5 horas
Capixaba comemora gol

Cruzeiro

Em jogo movimentado, Red Bull Bragantino vence o Cruzeiro

Há 5 horas
Viveros comemorando o gol contra o Botafogo

Futebol Nacional

Viveros amplia vantagem na artilharia do Brasileiro; Gabigol se aproxima de Pedro

Há 6 horas
Mais LANCE!
Kaio Jorge em ação durante partida do Cruzeiro

Kaio Jorge chama atenção em Bragantino x Cruzeiro: 'Arrogância'

Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão, comemora um de seus gols pelo Athletico-PR

Com show de Viveros, Athletico goleia Chapecoense fora de casa

Lucas Barbosa em ação durante partida do Bragantino

Veja gols da vitória do Bragantino em cima do Cruzeiro

Jogadoras do Bragantino comemorando gol

Bragantino vence Ferroviária fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina

Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR, comemora gol em jogo do Brasileirão contra o Santos

Veja os gols de Chapecoense x Athletico-PR: Viveros marca outra vez

Camisa do Cruzeiro em Bragança

Confira a escalação do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Sem Colidio, Vasco busca alternativa para montar ataque contra o Boca Juniors; veja provável escalação

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek critica atitude de Flamengo após partida: 'Foi ajudado'

Lucas Evangelista, volante do Palmeiras

Após goleada no Derby, Lucas Evangelista revela ordem de Abel no Palmeiras

Arthur Cabral em ação durante Coritiba e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol anulado em Coritiba x Botafogo vira assunto: 'Inacreditável'

Técnico Matheus Bachi, auxiliar de Tite comanda o Botafogo durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta segunda-feira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após empate

Jogadores do Santos

Santos vê chances de ir à Libertadores despencarem após derrota; veja números

Felipe e Pedrinho, diretor técnico e presidente do Vasco

Vasco e Boca Juniors apostam em ídolos na gestão do futebol