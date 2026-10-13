Simulador: veja como foi a 30ª rodada do Brasileirão e cenários

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro mexeu nas disputas pelas primeiras posições e contra o rebaixamento. Flamengo e Palmeiras venceram seus clássicos e mantiveram a corrida pelo título separada por apenas um ponto, enquanto Athletico-PR e Fluminense seguem na briga pelo G-4. Na parte de baixo, Corinthians, Internacional, Grêmio, Remo e Chapecoense aparecem envolvidos diretamente na luta contra a queda.

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A rodada ainda teve três partidas disputadas nesta segunda-feira (12). O Coritiba empatou por 1 a 1 com o Botafogo, enquanto a Chapecoense perdeu por 4 a 1 para o Athletico-PR. Já o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2.

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Flamengo e Palmeiras seguem separados por um ponto

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã e chegou aos 64 pontos, mantendo a liderança do Brasileirão. O Palmeiras também fez sua parte no clássico paulista e goleou o Corinthians por 4 a 1, alcançando 63 pontos. Com oito rodadas restantes, os dois continuam como os principais candidatos ao título.

O cenário deixa a disputa aberta para as últimas rodadas. O Flamengo tem uma vantagem mínima sobre o rival, enquanto o Palmeiras ainda terá confrontos importantes pela frente, incluindo o duelo direto contra o Rubro-Negro. Os dois também precisam administrar a pressão de uma reta final em que cada tropeço pode mudar a liderança.

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Flaco López, do Palmeiras, disputa a bola com jogador do Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Athletico-PR ganha força na briga pelo G-4

O Athletico-PR goleou a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá e chegou aos 53 pontos, assumindo a terceira colocação. A equipe paranaense ultrapassou o Fluminense, que permaneceu com 51 pontos após a derrota para o Flamengo.

Cruzeiro e Bahia aparecem logo atrás. O Bahia soma 49 pontos após vencer o Mirassol por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro permanece com 48 pontos depois da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino. Assim, o resultado do duelo entre Bragantino e Cruzeiro alterou a configuração da parte de cima da tabela.

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Viveros comemora gol contra o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Briga contra o Z-4 fica mais acirrada

Na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento envolve diversas equipes. O Coritiba chegou aos 39 pontos após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, que soma 36. O Vasco também tem 35 pontos, enquanto o Vitória aparece com 36 e o Mirassol acumula 33.

O Corinthians é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4. O Grêmio aparece na 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto Remo, com 25, e Chapecoense, com 18, completam a zona de rebaixamento.

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Com oito rodadas restantes, a disputa pela permanência segue aberta. Corinthians, Internacional e Grêmio estão separados por apenas um ponto, enquanto Vasco, Mirassol e Vitória também precisam manter a regularidade para evitar uma aproximação dos últimos colocados.

Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Com a liderança definida por apenas um ponto e a parte de baixo ainda embolada, os próximos resultados podem provocar mudanças importantes na classificação. O Flamengo tenta sustentar a vantagem sobre o Palmeiras, enquanto Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro disputam posições na parte de cima.

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Na luta contra o rebaixamento, Botafogo, Coritiba, Corinthians, Internacional e Grêmio ainda precisam somar pontos para abrir distância da zona. Remo e Chapecoense, por outro lado, terão de reagir nas últimas rodadas para diminuir a diferença para os concorrentes.

Tabela do Brasileirão - 30ª rodada (Arte: Lance!)

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