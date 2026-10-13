A torcida do Vasco esgotou os ingressos para o confronto contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As entradas voltaram a ser comercializadas na manhã desta terça-feira (13), após o clube conseguir uma nova decisão favorável na Justiça para realizar a partida no estádio.

➡️ Vasco x Boca: Conmebol se irrita com impasse e poderá levar jogo para o Paraguai

O Vasco não divulgou o número exato de bilhetes vendidos, mas a estimativa é de que a comercialização tenha ficado entre 60 mil e 65 mil ingressos. A procura aumentou após a confirmação de que o Maracanã poderá receber o duelo decisivo contra os argentinos.

continua após a publicidade

Justiça libera partida no Maracanã

A decisão favorável ao Vasco foi proferida pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e publicada no início da manhã desta terça-feira. O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ainda pode recorrer da determinação.

O resultado foi celebrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo presidente da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. Até o momento da publicação, o Vasco não havia se manifestado oficialmente sobre a decisão.

continua após a publicidade

Estádio do Maracanã (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

Venda de ingressos teve disputa judicial

A comercialização das entradas já havia começado na sexta-feira, após o Vasco receber uma decisão favorável na Justiça. Até sábado, mais de 45 mil ingressos tinham sido vendidos. Na sequência, porém, um recurso apresentado pelo Consórcio Fla-Flu foi aceito, suspendendo a determinação anterior e impedindo a realização do confronto no estádio.

Com a nova decisão publicada nesta terça-feira, a venda foi retomada e os ingressos restantes se esgotaram rapidamente, garantindo a expectativa de grande público para a partida de volta da semifinal.

continua após a publicidade

Vasco enfrenta o Boca nesta terça-feira pela ida

Antes do confronto no Rio de Janeiro, Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe cruz-maltina tenta conquistar um bom resultado fora de casa para decidir a vaga na final diante de sua torcida, no Maracanã.

Spinelli e Pumita se cumprimentam em comemoração ao gol do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte