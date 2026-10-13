Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge avaliou após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino que a performance da equipe não tem oscilado depois da pausa para a Data Fifa. Durante a coletiva de imprensa, ele ressaltou que a equipe foi mais dominante na primeira etapa do que contra o São Paulo.

– Não há uma oscilação direta na performance. Nos jogos que falamos, depois da pausa para a Data Fifa. Hoje fomos mais dominantes que contra o São Paulo no primeiro tempo. Os adversários são diferentes, a proposta de jogo condiciona nossa exibição. Sofremos gols em bola parada e em transições. Uma equipe que sabíamos que tinham quatro homens na frente, buscamos ter quatro atrás também. Tivemos o Zé Lucas no time titular e o Arroyo no lugar do Bruno – avaliou.

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– Não houve oscilação nas peças. Se quisermos olhar de forma justa, o placar não vai mudar nada. Mas a primeira parte do Cruzeiro não pode deixar ninguém insatisfeito pelo trabalho, mas pelo que foi o desempenho defensivo. As transições e escanteio fizeram a diferença. Não era o dia de fazermos mais gols, fizemos dois, mas foi insuficiente – comentou Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

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Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.