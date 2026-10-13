De volta a Belo Horizonte depois da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, o elenco do Cruzeiro foi recebido com protestos no Aeroporto de Confins. Membros de torcidas organizadas protestaram contra os jogadores.

A movimentação surpreendeu o grupo cruzeirense no desembarque. Apesar de uma barreira montada pela segurança e a presença de policiais no local, algumas pessoas conseguiram se aproximar dos atletas e fazer cobranças.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro: Artur Jorge afirma ter sofrido ofensas xenofóbicas

Entre os alvos dos protestos, William, Rojas e Gerson foram os mais hostilizados pela torcida no Aeroporto de Confins.

Recentemente, torcedores sem envolvimento com organizadas fizeram um protesto na porta da Toca da Raposa II e chegaram a conversar com o volante Lucas Romero.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa reduziu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

continua após a publicidade

Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Com o resultado, a equipe paulista chegou a 40 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. Já os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

➡️Análise: entre resultado e estatísticas enganosas, Cruzeiro é punido por uma grande fragilidade

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. O time dirigido por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.