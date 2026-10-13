Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino
A equipe comandada por Artur Jorge perdeu por 4 a 2 para o Bragantino
De volta a Belo Horizonte depois da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, o elenco do Cruzeiro foi recebido com protestos no Aeroporto de Confins. Membros de torcidas organizadas protestaram contra os jogadores.
A movimentação surpreendeu o grupo cruzeirense no desembarque. Apesar de uma barreira montada pela segurança e a presença de policiais no local, algumas pessoas conseguiram se aproximar dos atletas e fazer cobranças.
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Entre os alvos dos protestos, William, Rojas e Gerson foram os mais hostilizados pela torcida no Aeroporto de Confins.
Recentemente, torcedores sem envolvimento com organizadas fizeram um protesto na porta da Toca da Raposa II e chegaram a conversar com o volante Lucas Romero.
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Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa reduziu com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, a equipe paulista chegou a 40 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. Já os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.
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O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. O time dirigido por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
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