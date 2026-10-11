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Marcão explica time misto no Fla-Flu e critica arbitragem: 'Com a imagem não dá para brigar'

Após derrota no clássico, treinador justificou mudanças pelo desgaste físico dos jogadores e afirmou já ter uma equipe encaminhada para enfrentar o Palmeiras

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 20:31
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Marcão na coletiva após Flamengo x Fluminense
Marcão na coletiva após Flamengo x Fluminense (Foto: Lourenço Cavanellas/ Lance!)

O técnico Marcão explicou a decisão de escalar um Fluminense misto na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador justificou a preservação de titulares pelo desgaste físico e pela proximidade da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O comandante tricolor também criticou a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein e apontou três lances que, em sua avaliação, poderiam ter mudado o resultado do clássico.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

Marcão promoveu sete mudanças em relação à equipe que goleou o Coritiba por 4 a 0, na última quinta-feira (8). Hulk, Thiago Silva e Ganso estiveram entre os jogadores preservados, enquanto nomes como Ignácio, Nonato, Lucho Acosta e Rodrigo Castillo receberam oportunidades.

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Marcão explica escolha do time misto no Fla-Flu

O treinador destacou o intervalo de 66 horas entre as partidas contra Coritiba e Flamengo, além da necessidade de preparar o elenco para enfrentar o Palmeiras, na quarta-feira (14), no Maracanã.

– A gente respeita muito a parte fisiológica, a preparação física, juntando com a estratégia de jogo. São jogadores que, Thiago e Hulk, apesar de estarem bem, são jogadores com uma certa idade. Jogamos quinta-feira, 66 horas para uma segunda partida e uma outra partida na quarta-feira tão importante – explicou Marcão.

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O técnico também afirmou que não teria tempo suficiente para recuperar os atletas e trabalhar os ajustes necessários para o clássico com todos os titulares em suas melhores condições.

– No segundo dia tem muito desgaste ainda, e eu gosto de trabalhar nesse segundo dia. Eu não consegui pegar esses jogadores zerados para fazer o trabalho que a gente gosta, para preparar para o jogo do rival – acrescentou.

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Marcão explicou ainda que o planejamento levou em consideração as características do Flamengo. O Fluminense adotou uma marcação em bloco médio e baixo, buscando limitar a circulação de bola do adversário e aproveitar as transições ofensivas.

Apesar da derrota, o treinador valorizou o desempenho da equipe modificada.

– A gente fez um primeiro tempo forte, mesmo o Flamengo com uma certa vantagem na posse no nosso campo, mas a gente sempre com muita leitura do jogo. Em nenhum momento a gente perdeu a mão do jogo. Lógico que é um jogo resolvido no detalhe – avaliou.

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Marcão critica arbitragem e projeta semifinal entre Fluminense e Palmeiras

O treinador também demonstrou insatisfação com a arbitragem. Marcão reclamou da entrada de Erick Pulgar em Rodrigo Castillo e de possíveis pênaltis sobre o centroavante argentino e Savarino.

– Com a imagem não dá para brigar, né? Realmente, a gente tem pessoas que estão trabalhando nesse jogo, que são responsáveis por isso. Foram três lances realmente que poderiam fazer diferença num jogo tão difícil, num jogo tão igual – afirmou.

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Sobre a entrada de Pulgar, que recebeu cartão amarelo, Marcão defendeu que o VAR deveria ter recomendado uma revisão.

– O lance do Erick, absurdo, no meu modo de ver. Fui jogador da posição, sei como é. Realmente, o VAR pode intervir. Foi um lance muito grave, muito sério – disse.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 51 pontos no Brasileirão. A equipe agora volta as atenções para o Palmeiras, adversário da semifinal da Libertadores.

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Marcão afirmou que a comissão técnica já tem uma formação encaminhada para a partida de quarta-feira, embora ainda precise avaliar algumas situações.

– A gente já tem mais ou menos uma ideia. Tem algumas dúvidas, que são jogadores que estão todos inteiros, todos bem. Mas, na cabeça, a gente já tem uma equipe que vai jogar na quarta-feira – concluiu.

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Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca
Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
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