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Cruzeiro: Artur Jorge afirma ter sofrido ofensas xenofóbicas

Técnico bateu boca com um torcedor do Massa Bruta

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 09:30
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Artur Jorge discutindo com membro da comissão do Bragantino
Artur Jorge discutindo com membro da comissão do Bragantino (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

No fim da primeira etapa do jogo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, o técnico Artur Jorge discutiu com um torcedor rival nas arquibancadas. Na coletiva de imprensa, o treinador explicou que ouviu ofensas xenofóbicas.

O português iniciou sua fala refletindo sobre o motivo de se considerar normal esse tipo de interação dos torcedores com os profissionais em campo.

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– Começamos pelo lado errado ao achar algo normal. Não é normal quando fazem comentários xenofóbicos contra mim. Eu disse para ter respeito, havia uma criança ao lado, tinha que ser educado, que era um ignorante. Deveria ser exemplo, deveria haver respeito para ser respeitado – disse Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

Na saída de campo, o português também se envolveu em discussão com membros da comissão técnica adversária.

Segundo o 'sportv', um dos torcedores envolvidos na confusão teria dito que 'o bacalhau está ruim hoje' e essa teria sido uma das ofensas que gerou a revolta do treinador.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

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Capixaba e William disputam bola
Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.

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