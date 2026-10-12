Artur Jorge analisa gols 'iguais' sofridos pelo Cruzeiro

A Raposa perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, sofrendo dois gols quase iguais no primeiro tempo. Na entrevista coletiva após a derrota do Cruzeiro, o treinador Artur Jorge analisou os lances e admitiu que é uma fragilidade da equipe.

– Realmente foi uma partida boa de assistir, pelas propostas, um confronto intenso. Claro que não estamos satisfeitos pelo resultado. Estamos chateados pelos pontos perdidos. Em relação à perspectiva, teremos sempre confrontos difíceis, enfrentaremos adversários competentes. Nosso objetivo não muda nada. Ficamos, acima de tudo, pelo primeiro tempo, é difícil aceitar o que fizemos, perdendo por três gols aos 30 minutos. O jogo caiu para o lado da eficácia e não para quem foi mais dominante durante os 90 minutos – avaliou o técnico em coletiva.

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– Não há uma grande explicação para isso, detectamos que é um problema nosso. Tem a ver com os adversários; jogamos contra a equipe mais alta do Brasileirão. Uma eficácia tremenda, dois gols em dois escanteios, não tinham chegado até então. Difícil encontrar explicação. São momentos do jogo em que mostramos fragilidade. Essa equipe aproveita muito as bolas paradas. Em 15 minutos, cedemos gols iguais, em escanteios. O adversário foi mais forte que nós. Não foi falta de trabalho, mas temos essa vulnerabilidade – analisou Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Depois de seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa diminuiu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

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Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.