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Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarque

Membros de torcidas organizadas protestaram na chegada do elenco a Belo Horizonte

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 12:58
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Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)
Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)

Horas depois dos protestos ocorridos no Aeroporto de Confins, o Cruzeiro se pronunciou por meio de nota enviada à imprensa. O clube afirma reconhecer como legítima qualquer forma de protesto pacífico, mas condena atos de violência ou intimidação.

– A respeito do protesto ocorrido na madrugada desta terça-feira (13), durante a chegada da delegação ao aeroporto de Confins, o Cruzeiro reconhece como legítima qualquer manifestação da torcida, desde que seja feita de forma pacífica – informou o clube em nota.

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– O clube compreende a insatisfação de seu torcedor diante do resultado na partida contra o Red Bull Bragantino, no entanto, condena qualquer ato de violência ou intimidação que coloque em risco a integridade física de seus atletas e colaboradores – complementou.

Protestos da torcida do Cruzeiro

De volta a Belo Horizonte após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, o elenco do Cruzeiro foi recebido com protestos no Aeroporto de Confins. Membros de torcidas organizadas manifestaram contra os jogadores.

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A movimentação surpreendeu o grupo cruzeirense no desembarque. Apesar da barreira montada pela segurança e da presença de policiais no local, algumas pessoas conseguiram se aproximar dos atletas e fazer cobranças.

Protestos da torcida do Cruzeiro
Protestos da torcida do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

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Entre os alvos dos protestos, William, Rojas e Gerson foram os mais hostilizados pela torcida no Aeroporto de Confins.

Recentemente, torcedores sem vínculo com organizadas fizeram um protesto na porta da Toca da Raposa II e chegaram a conversar com o volante Lucas Romero.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa reduziu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

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