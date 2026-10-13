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Vini Jr. é flagrado empurrando funcionário após expulsão no Real; veja

Jogador pode pegar gancho maior em julgamento por expulsão no fim de semana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 09:48
Atualizado há 1 minutos
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Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal
Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr. foi expulso no duelo do Real Madrid contra o Villarreal, no último sábado (10), e as câmeras registraram o brasileiro empurrando um funcionário da La Liga no túnel do Santiago Bernabéu. O incidente não consta na súmula, mas o atacante já está suspenso para a partida seguinte contra o Sevilla.

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A expulsão de Vini Jr. aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, logo após o jogador marcar um gol. O árbitro, após revisão do VAR, entendeu que o brasileiro puxou o cabelo do defensor Nathan Saliba, o que resultou no cartão vermelho direto. O árbitro Isidro Díaz de Mera relatou na súmula uma "atitude agressiva" do camisa 7, o que pode acarretar uma punição maior.

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Nas imagens captadas, Vini Jr. aparece visivelmente irritado e empurra um funcionário da La Liga no túnel do estádio. O brasileiro precisou ser contido pelo companheiro Endrick para evitar um confronto maior. Apesar do episódio, o árbitro não registrou o empurrão na súmula, o que pode favorecer o jogador em um eventual julgamento disciplinar.

O Real Madrid já contabiliza a suspensão automática de Vini Jr. para o confronto contra o Sevilla, marcado para o próximo domingo (18). Além disso, o clube está apreensivo com a possibilidade de o atacante ser punido por mais jogos, o que poderia tirá-lo do clássico contra o Barcelona, agendado para o dia 25 de outubro, no Spotify Camp Nou. O rival lidera a La Liga com 100% de aproveitamento até o momento.

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A temporada de Vini Jr. não tem sido das melhores. Em nove partidas pelo Real Madrid, o atacante marcou apenas um gol e deu três assistências. No jogo contra o Villarreal, o técnico José Mourinho substituiu o brasileiro por Yan Diamonde, que acabou marcando o gol da vitória por 1 a 0.

Na Copa do Mundo, Vini Jr. foi destaque da seleção brasileira e também teve boas atuações pelo Real Madrid na última temporada. Seu nome chegou a ser especulado em outras equipes, e uma negociação com o Arsenal quase foi concretizada na última janela de transferências.

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Vini Jr. cumprirá suspensão automática contra o Sevilla e aguarda julgamento que pode definir sua participação no clássico contra o Barcelona, no dia 25 de outubro.

Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal
Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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