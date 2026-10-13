Real Madrid se aproxima de renovação com lenda do clube
Jogador tem proposta para assinar contrato até 2028
O Real Madrid está próximo da renovação de contrato com o goleiro Courtois até junho de 2028, segundo o "Marca". O jogador de 34 anos possui vínculo com o clube merengue até o fim da atual temporada, mas vive a expectativa por assinar um novo acordo.
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Com o fim da Copa do Mundo, Courtois se aposentou da Bélgica e se dedica integralmente ao Real Madrid. O goleiro está convencido da opção pela renovação e não pretende esperar até o fim da temporada para assinar seu novo vínculo com o clube merengue.
Contratado pelo Real Madrid em 2018, Courtois tem a chance de completar uma década a serviço da equipe espanhola em caso de renovação. A permanência do belga como titular absoluto também dará tempo ao clube de investir na renovação da posição com o nome de um jovem da base.
Um dos goleiros mais importantes da história do Real Madrid com duas Champions League e três La Liga conquistadas, Courtois não tem privilégio por conta de sua história. Os espanhóis seguem o "protocolo" de oferecer apenas um ano a mais de contrato para jogadores veteranos.
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