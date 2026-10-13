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Goleiro sofre assalto à mão armada e desfalca na Champions

Atleta deve ser substituído por brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 14:37
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Peter Gulacsi em ação pelo Villarreal
Peter Gulacsi em ação pelo Villarreal (Foto: Divulgação)

Goleiro do Villarreal, Peter Gulacsi sofreu um assalto à mão armada e desfalca o Submarino Amarelo contra o Napoli, pela Champions League. Segundo o "Marca", o atleta estaria abalado emocionalmente após o incidente ao lado de seus familiares.

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Contratado pelo Villarreal na atual temporada, Gulacsi vive na Espanha ao lado de sua esposa e dois filhos. Apesar do susto, o goleiro húngaro e seus familiares não se feriram durante o roubo em sua residência.

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Com a ausência de Gulacsi, o brasileiro Luiz Júnior é o nome favorito para assumir a posição de titular no jogo contra o Napoli, nesta terça-feira (13). O atleta ainda não atuou na Champions League, mas tem quatro partidas na La Liga.

Nos próximos dias, Gulacsi deve ser avaliado para saber se terá condições de entrar em campo contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no sábado (17). Aos 36 anos, o húngaro chegou junto ao RB Leipzig e tem contrato até junho de 2028.

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