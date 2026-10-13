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Barcelona espera recuperar Raphinha a tempo de enfrentar o PSG

Expectativa é que o brasileiro atue pela Champions no dia 20 de outubro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 10:07
Atualizado há 0 minutos
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Raphinha comemoração
Raphinha comemoração de gol contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Barcelona trabalha para ter Raphinha de volta no dia 20 de outubro, quando enfrenta o PSG pela Champions League. O atacante sofreu um edema muscular na coxa direita durante a Data Fifa, na partida do Brasil contra a Austrália, e segue em recuperação.

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Raphinha lesionou-se na segunda partida da Seleção Brasileira na última Data Fifa, contra a Austrália, quando marcou um gol, mas precisou deixar o jogo por causa do problema muscular. Desde então, ele não participou da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Getafe, pela La Liga, e deve ficar de fora também dos confrontos contra o Galatasaray, pela Champions League, e o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.

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A ausência do brasileiro preocupa o técnico Hansi Flick, que valoriza a importância do camisa 11 no time, especialmente pelo papel que ele desempenha como centroavante móvel. Diferente de um atacante fixo, Raphinha se destaca por sair da referência, participar das jogadas e acelerar em direção à área, criando espaços para companheiros como Lamine Yamal e Anthony Gordon.

Enquanto Raphinha se recupera, Gabriel Jesus tem assumido a responsabilidade no ataque. Contratado na última janela, o ex-Arsenal marcou na vitória contra o Getafe e mantém uma média de um gol a cada 41 minutos em campo. Sua capacidade de atuar como centroavante móvel, proteger a bola e participar da construção ofensiva tem sido fundamental para manter a intensidade do time, especialmente em parceria com Yamal.

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O Barcelona enfrenta o Galatasaray nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Ali Sami Yen, em Istambul, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Depois, joga contra o Real Betis no dia 17, pela La Liga, antes de visitar o PSG no dia 20, partida em que Raphinha é esperado para retornar.

O próximo compromisso do Barcelona será contra o Galatasaray, no dia 13 de outubro, seguido pelo jogo contra o Real Betis no dia 17, ambos sem Raphinha. A expectativa é que o atacante esteja disponível para o duelo contra o PSG, pela Champions League, no dia 20 de outubro.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Raphinha sofreu nova lesão na Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
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