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Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Coritiba x Botafogo: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 10:40
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Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Botafogo
Onde assistir ao vivo a partida entre Coritiba e Botafogo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta 12 de outubro, às 16h no Estádio Major Antônio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

escudo coritiba
COR
Escudo do Botafogo
BOT
30ª rodada
Brasileirão Série A
Data e Hora
Segunda-feira, 12 de Outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir
Prime Video

O Coritiba vem de derrota por 4 a 0 diante do Fluminense, pelo Brasileirão Série A, em 8 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time não conseguiu reverter a situação e busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
Rodada: 30
Fase: Temporada regular

O Botafogo vem de derrota por 2 a 1 diante do Vasco, pelo Brasileirão Série A, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca se recuperar para melhorar sua posição na tabela.

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Botafogo e Coritiba fizeram jogo aberto no Nilton Santos
Coritiba e Botafogo voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Onde assistir

  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
  5. 📺 Onde assistir: Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Coritiba
Técnico: Fernando Seabra
Pedro Rangel; Bruno Melo, Tinga, Felipe Jonatan e F. Bustos; Thiago Santos, S. Gómez e N. Fonseca; Josué, Pedro Rocha e Breno Lopes.

Botafogo
Técnico: Tite
Gabriel Batista; Alex Telles, N. Ferraresi, Marçal e L. Monzón; C. Medina, Huguinho e Danilo Santos; H. Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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