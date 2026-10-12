Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Coritiba x Botafogo: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta 12 de outubro, às 16h no Estádio Major Antônio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Coritiba vem de derrota por 4 a 0 diante do Fluminense, pelo Brasileirão Série A, em 8 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time não conseguiu reverter a situação e busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
O Botafogo vem de derrota por 2 a 1 diante do Vasco, pelo Brasileirão Série A, em 7 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca se recuperar para melhorar sua posição na tabela.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
- 📺 Onde assistir: Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Coritiba
Técnico: Fernando Seabra
Pedro Rangel; Bruno Melo, Tinga, Felipe Jonatan e F. Bustos; Thiago Santos, S. Gómez e N. Fonseca; Josué, Pedro Rocha e Breno Lopes.
Botafogo
Técnico: Tite
Gabriel Batista; Alex Telles, N. Ferraresi, Marçal e L. Monzón; C. Medina, Huguinho e Danilo Santos; H. Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral.
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