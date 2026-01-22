De saída? Jogador do Cruzeiro volta a não ser relacionado
O volante ficou fora de mais uma partida do Cruzeiro
Walace não foi relacionado pelo técnico Tite pela segunda partida seguida. O jogador tem recebido sondagens de diversas equipes e já havia ficado de fora do jogo do Cruzeiro contra o Uberlândia.
Após a goleada do último sábado, o executivo de futebol da Raposa, Bruno Spindel, revelou que vinha recebendo alguns contatos de clubes brasileiros e estrangeiros pelo volante.
– Walace é um atleta de uma grandeza renome, campeão olímpico, de muito sucesso na Europa, na Udinese, na Alemanha, e a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, de vários países. A gente está analisando essas situações, e por esse motivo que ele não foi relacionado – afirmou Spindel.
Walace foi contratado pelo Cruzeiro no meio de 2024, em negociação com a Udinese, da Itália. O volante tem contrato até o fim de 2028. Entretanto, desde sua chegada, o meio-campista nunca cravou seu lugar no time.
Até hoje, ele disputou 45 partidas oficiais, sendo 22 delas como titular. Nesse período, marcou apenas um gol.
Cruzeiro x Democrata-GV
Embalado com a goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o Cruzeiro irá enfrentar o Democrata-GV na noite desta quinta-feira (22), pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. As equipes irão jogar às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.
Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time formado praticamente por jovens. Em seguida, fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.
Depois de usar os titulares na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o técnico Tite irá escalar novamente uma equipe repleta de reservas e garotos.
